Frozen 2 e Tarzan: confermata la teoria dei fan che lega i due film?

Frozen e Tarzan sono legati tra loro grazie ai genitori dei giovani protagonisti? La teoria dei fan, già emersa in occasione del primo capitolo della storia di Elsa e Anna, è ritornata al centro delle ipotesi online dopo la diffusione del nuovo trailer del sequel.

La Disney con Frozen - Il regno di ghiaccio ha creato un universo in cui è confermata almeno la presenza di Rapunzel, principessa apparsa nel lungometraggio animato del 2013.

Le ipotesi dei fan nascono dal fatto che i genitori di Elsa e Anna stanno viaggiando a bordo di una nave, con una destinazione che secondo alcuni potrebbe essere il matrimonio di Rapunzel ed Eugene Fitzherbert, quando la loro nave viene travolta da una tempesta, evento molto simile all'inizio di Tarzan in cui una coppia sposata naufraga e sopravvive al disastro, costruendo in Africa una casa su un albero dove, successivamente, nasce un bambino.

La coppia viene poi uccisa dal leopardo Sabor. Chris Buck, co-regista di Frozen, non ha respinto totalmente le ipotesi che Tarzan sia il fratello di Elsa e Anna.

Nel trailer di Frozen II - Il segreto di Arendelle si dichiara che "il passato non è ciò che sembra", introducendo quindi l'idea che ci sia un'origine misteriosa ai poteri di Elsa che nel video si ritrova di fronte a un magico cavallo composto di acqua, entità chiamata Nokk e un guardiano del magico mondo di Arendelle. I genitori di Elsa avrebbero quindi fatto qualcosa per garantire i poteri alla figlia, forse per errore, e i Nokk potrebbero aver causato le onde che hanno travolto la nave su cui viaggiavano i genitori delle principesse. Tarzan non sembra essere in possesso di poteri magici, anche se alcuni sostengono che la capacità di parlare con gli esseri umani e gli animali sia un'abilità di origine sovrannaturale, mentre Anna potrebbe avere in parte delle caratteristiche non del tutto "normali", visto che la magia può manifestarsi in modi diversi.

I fan, inoltre, sostengono che Rapunzel rappresenti l'estate, Elsa l'inverno e la misteriosa ragazza presente nel trailer di Frozen 2 sia l'autunno. Tarzan e Anna potrebbero invece essere la primavera, simbolo della vita che sopravvive alla morte: la giovane riesce in qualche modo a non perdere la vita nel freddo, mentre il presunto fratello è l'unico sopravvissuto al massacro di Sabor e si trova in un ambiente ostile. I potenziali poteri, originati forse dall'utilizzo della magia dei loro genitori o da un evento sovrannaturale, che permettono ad Anna di combattere i lupi e maledizioni avrebbero quindi dato a Tarzan la capacità di imparare linguaggi velocemente e affrontare animali selvaggi. Per ora si tratta solo di una teoria e non resta che attendere l'arrivo del film animato diretto da Jennifer Lee e Chris Buck per scoprire se c'è qualcosa di vero in queste supposizioni.

