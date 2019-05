Frozen 2, Idina Menzel: "Elsa e Anna saranno quasi delle supereroine"

Frozen 2 arriverà nei cinema a novembre e Idina Menzel ha svelato cosa devono attendersi i fan della nuova avventura di Elsa e Anna, che ha paragonato a delle supereroine.

L'atteso sequel del film d'animazione arrivato nei cinema nel 2013 non ha ancora una trama ufficiale e il primo teaser non ha regalato molti spoiler dettagli della storia che approderà nelle sale a novembre.

La doppiatrice di Elsa in Frozen II - Il segreto di Arendelle, Idina Menzel, ha ora dichiarato: "Si tratta di un film davvero in stile girl power e con dei personaggi tosti, quasi in stile supereroine. Sono due sorelle realmente forti ed è entusiasmante. La musica è meravigliosa".

L'attrice ha poi fatto un paragone tra la principessa ed Elphaba, la protagonista del musical Wicked di cui è stata la star: "Elsa ed Elphaba sono entrambe delle giovani donne che hanno paura del loro incredibile potere e poi imparano a gestirlo".

L'atteso sequel delle avventure di Anna ed Elsa debutterà nelle sale americane il 22 novembre e vedrà il ritorno del cast vocale composto da Idina Menzel, Kristen Bell, Josh Gad e Jonathan Groff. Tra i doppiatori italiani del film invece, sono confermati nella versione italiana, Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis per dare voce agli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e Kristoff. In più annunciato l'arrivo di due nuovi personaggi, ancora misteriosi, doppiati da Evan Rachel Wood e Sterling K. Brown.

