Frozen: Olaf prende vita nei parchi Disney grazie al nuovo spettacolare animatronic

I fan di Frozen potranno vivere un'esperienza unica nei parchi dello studio dove sta per arrivare una nuova versione animatronic di Olaf.

Alcuni video condivisi online regalano un'anticipazione del nuovo arrivo che renderà felici i fan di tutte le età che incontreranno il pupazzo di neve.

Un nuovo animatronic

Il debutto del robot di Olaf in grado di camminare in modo autonomo, parlare e interagire con i fan è previsto per i primi mesi del 2026, come comunicato ufficialmente da Walt Disney Imagineering.

Lo studio ha annunciato: "Questo debutto segna un nuovo capitolo dell'innovazione dei personaggi Disney, uno in cui la tecnologia, la narrazione e la collaborazione si uniscono per rendere realtà ciò che vediamo sullo schermo".

Nella docuserie We Call It Imagineering si può dare uno sguardo dietro le quinte al lavoro compiuto da chi si sta impegnando per migliorare l'esperienza dei fan dei film animati e rendere ancora più magiche le loro visite ai parchi.

Josh D'Amaro, a capo di Disney Experiences, ha svelato la sua reazione dopo aver visto dal vivo un prototipo: "Non riesco nemmeno a immaginarlo. Vedere le persone che incontrano Olaf per la prima volta nella sua forma, penso sarà semplicemente incredibile".

Imagineering ha collaborato con gli animatori per rendere Olaf il più fedele possibile alla versione animata protagonista dei film di Frozen e può contare sulla voce di Josh Gad, doppiatore del personaggio nei lungometraggi.

Olaf sarà presente a Hong Kong e a Parigi, dove la nuova area dedicata al Mondo di Frozen aprirà i battenti il 29 marzo.

Il ritorno di Frozen nelle sale

L'universo di Frozen è destinato a tornare protagonista nei cinema nei prossimi anni. Pochi giorni fa, infatti, Kristen Bell, Idina Menzel e Josh Gad avrebbero stretto un accordo, dal valore complessivo di 60 milioni di dollari ciascuno, per tornare in sala di doppiaggio in occasione dei capitoli 3 e 4 di Frozen.

Il lavoro delle star, secondo le dichiarazioni di Kristen, dovrebbe iniziare presto.

Jennifer Lee, che ha portato al successo i capitoli precedenti, sarà nuovamente coinvolta nel progetto collaborando con Trent Correy, regista e sceneggiatore dell'acclamato corto Once Upon a Studio del 2023.