Frozen: bimba vestita come Elsa vede la neve per la prima volta e canta Let It Go

Una bambina texana di 2 anni, vestita come Elsa di Frozen, corre nel giardino di casa innevato, intonando la celebre canzone del film, Let It Go: ecco il video.

Vedere la neve per la prima volta è emozionante ce lo dimostra una piccola fan di Frozen, una bambina di 9 anni protagonista di un video virale nel quale è vestita come Elsa e canta Let it Go in questo piccolo giardino innevato.

Se in Europa si sta parlando di un inverno fin troppo mite, negli Stati Uniti alcune zone del Texas e dell'Oklahoma sono state invase da tempeste di neve nei giorni scorsi. Tra i più stupiti per questa insolita condizione climatica anche una bimba texana di soli due anni, Madelyn, che ha accolto la neve nel giardino di casa con un costume da Elsa e intonando, a modo suo, la celebre Let It Go di Frozen - Il regno di ghiaccio.

Il video della tenera sequenza è stato girato dalla madre che in seguito l'ha postato in rete. Nel giro di poche ore il filmato è diventato virale, totalizzando circa 47 milioni di visualizzazioni su Facebook. Una performance da Oscar per la piccola Madelyn, a cui non sembrava vero di poter correre in mezzo ad un candido manto nevoso proprio come la sua beniamina del film animato Disney.

Frozen - Il regno di ghiaccio, liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, La regina delle nevi, ha ricevuto lo scettro del film d'animazione con il maggior incasso nella storia del cinema, vincendo anche due premi Oscar al miglior film d'animazione e alla miglior canzone (Let It Go).

Recentemente il primo posto gli è stato sottratto dal sequel, Frozen II - Il segreto di Arendelle, che raggiungendo l'incredibile cifra di 1,437 miliardi di dollari si attesta in vetta tra i film d'animazione col maggior incasso nella storia del cinema e al decimo posto nella top 10 assoluta per quanto riguarda gli introiti al botteghino di tutti i tempi.