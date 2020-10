Frozen Fashion Week: la moda per i più piccoli é ispirata al magico mondo di Arendelle (FOTO)

Si chiama Frozen Fashion Week ed è la prima settimana della moda ispirata al magico mondo di Arendelle, dedicata naturalmente ai più piccoli. L'evento, tutto virtuale, segue le recenti settimane della moda di Londra, New York, Milano e Parigi.

Alcuni giovani modelli sono diventati protagonisti di un inedito servizio di moda ispirato al franchise Disney e in particolare agli eventi di Frozen 2 - Il segreto di Arendelle.

Una collezione autunno/inverno in piena regola che si è avvalsa della collaborazione di una vera fotografa di moda: Mary McCartney, la figlia di Sir Paul McCartney, e sorella della stilista Stella, nominata fotografa ufficiale di questa inedita settimana della moda.

Cinque spettacoli virtuali con 16 giovani modelli che indossano oltre 50 outfit di 11 diversi rivenditori, tra cui Disney Store, H&M e OVS saranno visibili sul canale Facebook Disney a partire da oggi, 12 ottobre 2020.

La prima Frozen Fashion Week culminerà in una sfilata di moda completa nella giornata di domenica 18 ottobre, visibile sul canale YouTube Disney Junior.

Queste passerelle virtuali traggono ispirazione da Frozen II - Il segreto di Arendelle e trasportano magicamente gli spettatori nel mondo di Arendelle, grazie a diverse ambientazioni che riecheggiano gli elementi del film, come la foresta incantata e il ghiacciaio di Elsa dove la protagonista viene condotta dal fiume Ahtohallan.

Nell'ambito delle celebrazioni della moda di Frozen, i Walt Disney Animation Studios hanno inoltre rilasciato alcuni bozzetti inediti dei progetti iniziali per l'abito da ricevimento di Elsa in Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle, disegnati da Jean Gillmore, Visual Development Artist, e i primi schizzi del vestito da Regina delle Nevi di Elsa, creato da Britney Lee, Visual Development Artist. Queste immagini evidenziano lo sviluppo dei costumi, dalla tavolozza dei colori, dallo stile al design delle acconciature. I modelli hanno continuato a evolversi e hanno portato a quattro diversi costumi per Elsa in Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle, incluso l'ormai famosissimo vestito da Regina delle Nevi svelato durante uno dei momenti più importanti del film, dove Elsa diventa chi avrebbe sempre dovuto essere.