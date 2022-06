Frozen 3, Kristen Bell conferma il sequel in via ufficiosa: "Mi piacerebbe poterlo dire..."

Nel corso della sua partecipazione a On the Tonight Show with Jimmy Fallon, Kristen Bell ha annunciato in modo ufficioso la realizzazione di un terzo capitolo di Frozen.

Interrogata su un eventuale terzo capitolo di Frozen - Il regno di ghiaccio, Kristen Bell non ha resistito alla tentazione di annunciarlo in via ufficiosa. L'attrice, infatti, ha dichiarato: "Mi piacerebbe annunciare, con nessuna autorità, Frozen 3. Per piacere, tenete a mente il fatto che abbia detto 'nessuna autorità'. In teoria, non potrei dire una cosa del genere. Non ne ho il potere".

Fallon ha chiesto all'attrice se qualcosa sia attualmente in cantiere e lei ha risposto: "Beh, sai, io... Lo terrò misterioso, ma so che Idina Menzel, che dà la voce alla sorella di Anna, Elsa ha recentemente detto che prenderebbe parte a una terza installazione e sento che siamo tutti d'accordo... Cosa stiamo aspettando? Facciamolo".

Molto probabilmente, Disney sta aspettando D23 Expo 2022 per annunciare la realizzazione del terzo capitolo di Frozen o, in alternativa, il Disney+ Day. Restate connessi per tutte le novità sul film!