Frozen 3: Disney conferma la data di uscita del sequel del film animato

Frozen 3 ha ora ufficialmente una data di uscita: l'atteso sequel del franchise animato campione di incassi: Disney ha infatti svelato che l'appuntamento per assistere alla nuova avventura di Anna, Elsa, Olaf e i suoi amici arriverà nei cinema il 24 novembre 2027.

Il progetto potrà quindi sfruttare il Giorno del Ringraziamento per attirare il maggior numero di spettatori nelle sale.

Un nuovo capitolo della storia

Frozen - Il regno di ghiaccio aveva debuttato nei cinema nel 2013 proprio in occasione della festività americana e lo stesso era avvenuto con il sequel distribuito nel 2019. I due film avevano raggiunto quota 2,7 miliardi di dollari incassati.

Un'immagine di Frozen 2

Lo studio, inoltre, ha annunciato che Hoppers, realizzato da Pixar, arriverà nelle sale il 6 marzo 2026. Il progetto può contare sulla presenza nel cast di Jon Hamm e Bobby Moynihan.

Disney ha infine confermato che Avatar 3, intitolato Fire & Ash, debutterà il 19 dicembre 2025.



10 anni di Frozen: come la Disney ha reinventato e celebrato se stessa

Cosa aveva raccontato il sequel

In Frozen II - Il segreto di Arendelle si era mostrato come la Regina Elsa, la Principessa Anna, Kristoff e Olaf hanno dovuto addentrarsi nel cuore della foresta incantata per scoprire la verità su un antico mistero del regno di Arendelle, l'unica speranza per salvare il regno e i suoi cittadini dalle forze implacabili della natura.

La loro missione ha portato ai protagonisti a ottenere nuovi segreti sul passato della famiglia reale e del regno, mentre Elsa ha potuto capire meglio i suoi poteri.

Il successo di Frozen ha portato alla creazione anche di numerosi cortometraggi animati con al centro il pupazzo di neve Olaf, diventato uno dei beniamini dei fan della Disney fin dalla sua prima apparizione sugli schermi.