Frozen 2: nel trailer parodia Elsa e Dory tra le onde!

Dopo il trailer ufficiale di Frozen 2, arriva un nuovo filmato, ovviamente un trailer parodia che vede protagoniste Elsa e Dory, la pesciolina smemorata di Alla ricerca di Nemo. Il video è stato presentato durante lo show di Ellen DeGeneres, che nella versione originale di Nemo, presta la sua voce a Dory.

Il nuovo "trailer" di Frozen II - Il segreto di Arendelle è infatti una simpatica parodia, architettata Ellen, che ha fatto vedere la clip nella puntata più recente del suo talk show. Il video, che dura meno di un minuto, riprende la parte iniziale del vero trailer del film, con Elsa che usa i propri poteri per sfidare le onde del mare. Questa volta, però, c'è una piccola aggiunta: Dory, la smemorata comprimaria di Alla ricerca di Nemo e protagonista di Alla ricerca di Dory. La simpatica pesciolina cerca quindi di interagire con la regina di Arendelle, senza successo. Un "dialogo" pieno zeppo di giochi parole, a cominciare dalle varie considerazioni sui capelli di Elsa, con il seguente commento finale di Dory: "OK, non ti va di parlarne, mollerò l'argomento." In inglese dice "I'm gonna let it go", alludendo alla celebre canzone del primo episodio. C'è tempo anche per il mitico "Just keep swimming", prima della chiusa: "Ho freddo, non hai freddo anche tu?" (in inglese "Are you frozen too?", con il titolo che si manifesta). In altre parole, una spassosa distrazione che gioca sull'attesa che si è creata nel corso degli anni per uno dei tanti film con cui la Disney dovrebbe dominare il box office nel 2019. Per il prossimo vero trailer, l'appuntamento sarà probabilmente a giugno.

Mancano nove mesi all'uscita americana di Frozen 2, l'attesissimo sequel del film d'animazione della Disney che nel 2013 conquistò critica e pubblico, con tanto di Oscar e incasso di oltre un miliardo di dollari nel mondo. Il primo trailer di questo secondo capitolo è un filmato evocativo e intrigante che suggerisce un'avventura diversa da quella di sei anni fa. In linea di massima, il trailer successivo dovrebbe arrivare in primavera o estate, probabilmente abbinato all'uscita in sala di Toy Story 4 o Il re leone.