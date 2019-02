Frozen 2 e Star Wars: Episodio IX, Disney presenta i nuovi prodotti!

I fan di due dei film più attesi del 2019, Star Wars: Episodio IX e il lungometraggio Disney Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle, possono iniziare il conto alla rovescia per il 4 ottobre, il giorno in cui i nuovi prodotti ispirati a questi due straordinari eventi cinematografici arriveranno nei negozi di tutto il mondo. È la prima volta che Disney lancia in contemporanea a livello globale dei prodotti legati a due differenti colossi cinematografici e i rivenditori di tutto il mondo daranno vita ad attività uniche per celebrare entrambi.

"Si tratta di un momento davvero epico per i fan, le famiglie e i rivenditori: i nuovi prodotti legati a due delle più grandi franchise nella storia dell'intrattenimento saranno messi in vendita simultaneamente", ha affermato Ken Potrock, President, Consumer Products Commercialization. "Lavoreremo con i nostri partner per creare celebrazioni spettacolari per queste due franchise, in linea con l'entusiasmo e l'attesa di legioni di appassionati di Star Wars e fans di Frozen ini tutto il mondo".

Triple Force Friday

Il Triple Force Friday celebrerà il lancio di un'intera gamma di prodotti completamente nuovi legati a tre eventi di intrattenimento originali del franchise di Star Wars. Questa nuova gamma comprende prodotti ispirati a Star Wars: Episode IX, l'attesissimo capitolo finale della saga degli Skywalker; The Mandalorian, la prima serie Star Wars in live action che debutterà in esclusiva sul servizio di streaming Disney+; Star Wars Jedi: Fallen Order, l'ultimo titolo di EA e Respawn, un videogioco d'azione completamente nuovo che uscirà a Natale 2019

Come i fan di Star Wars ben sanno, i nuovi prodotti, che comprendono giocattoli, oggetti da collezione, articoli per la casa, libri, abbigliamento e molto altro, verranno messi in vendita alle 00:01 del 4 ottobre 2019 quando i negozi di tutto il mondo si uniranno alla celebrazione con eventi speciali e aperture di mezzanotte. Creato per celebrare il merchandise introdotto prima dell'uscita dei film episodici, il Triple Force Friday è un evento molto atteso dai fan di Star Wars di tutto il mondo. Gli eventi precedenti - che comprendono un unboxing dal vivo svoltosi in 15 città dei cinque continenti nel 2015 e una caccia al tesoro globale all'interno dei negozi con l'utilizzo della realtà aumentata svoltasi nel 2017 - hanno coinvolto milioni di persone che hanno condiviso le proprie esperienze.

"Con il lungometraggio Disney Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle e Star Wars: Episodio IX in uscita nello stesso anno, questo sarà un periodo molto importante per l'industria dei giocattoli" ha affermato Juli Lennett, Senior Vice President e Industry Advisor della divisione di giocattoli statunitense di The NPD Group. "Basandoci sul passato, possiamo già affermare che Frozen e Star Wars saranno due delle property più vendute del 2019, proprio come avvenuto, rispettivamente, nel 2014 e nel 2015/2016".

I dettagli del nuovo Triple Force Friday verranno svelati nei mesi precedenti l'evento ma i fan possono sicuramente aspettarsi nuove esperienze, uniche nel loro genere. I prodotti non saranno svelati fino al 4 ottobre e, dopo quella data, arriveranno nuovi prodotti fino al giorno dell'uscita cinematografica nonchè nei mesi successivi.

Frozen Fan Fest

Per celebrare il nuovo film e l'entusiasmo dei fan nei confronti del sequel Frozen II - Il segreto di Arendelle, l'attesissimo lungometraggio d'animazione di Walt Disney Animation Studios, Disney e i rivenditori di tutto il mondo lanceranno la Frozen Fan Fest il 4 ottobre 2019, giorno in cui i nuovi prodotti arriveranno nei loro negozi. La Frozen Fan Fest svelerà articoli inediti, momenti musicali, eventi all'interno dei negozi e molto altro e introdurrà inoltre un assortimento senza precedenti di prodotti legati a Frozen 2 offrendo ai fan l'opportunità di unirsi ai personaggi nel loro nuovo ed epico viaggio oltre i confini di Arendelle. Queste esperienze speciali dedicate ai fan proseguiranno fino al giorno della premiere ma i nuovi prodotti verranno lanciati anche dopo l'uscita del film. I prodotti legati a Frozen 2comprendono giocattoli, abbigliamento, accessori fashion, oggetti per la casa, libri e molto, molto altro!

A novembre 2013, Walt Disney Animation Studios ha lanciato Frozen - Il regno di ghiaccio che ha ottenuto un successo senza precedenti, incassando oltre 1.25 miliardi di dollari al box office mondiale e diventando il film d'animazione più redditizio di tutti i tempi. Con la sua originale rivisitazione della fiaba classica, le sue eroine forti e indipendenti, i brani musicali coinvolgenti e un gruppo di personaggi che hanno catturato i cuori degli appassionati di tutte le età, questo lungometraggio premiato con l'Oscar® ha dato vita a un vero e proprio fenomeno culturale.

La febbre per tutto ciò che è legato a Frozen ha continuato a crescere fino al 2014 e oltre consolidando l'importanza del film all'interno della cultura popolare e generando vendite gigantesche nel campo del retail. I prodotti legati a Frozen hanno dominato l'industria dei giocattoli e le liste dei desideri natalizi dei bambini: la National Retail Federation ha decretato i giocattoli di questa franchise i giocattoli più importanti del 2014. Nello stesso anno sono stati venduti oltre 3 milioni di costumi di Anna ed Elsa diventando i costumi oiù richiesti nei Disney Store di tutto il mondo.

Frozen negli ultimi anni è diventato ancora più popolare grazie ai nuovi contenuti che comprendono cortometraggi e speciali animati, uno spettacolo di Broadway che a partire da quest'anno sarà anche in tour, attrazioni nei parchi divertimenti, apparizioni dei personaggi ed espansioni nelle categorie del retail attraverso i beni di consumo, i prodotti alimentari, i prodotti per la salute e il fashion. Ulteriori dettagli sulla Frozen Fan Fest verranno svelati nei prossimi mesi: per restare aggiornati tutti i fan possono seguire le conversazioni sui social utilizzando l'hashtag #FrozenFanFest.