Frozen 2: la nuova canzone Into the Unknown in anteprima. Sarà l'erede di Let It Go?

Nel film Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle saranno presenti delle canzoni inedite, tra cui Into the Unknown che potrebbe essere l'erede di Let It Go.

Frozen 2 conterrà nuove canzoni inedite e l'anteprima di Into the Unknown, un brano interpretato da Idina Menzel, sembra confermare che Let it Go, diventato un vero e proprio tormentone, potrebbe presto avere un erede.

Disney ha condiviso un breve estratto del brano Into The Unknown in occasione della diffusione della tracklist della colonna sonora di Frozen II - Il segreto di Arendelle, in vendita dal 15 novembre.

I nuovi brani sono stati composti da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, in collaborazione con Jennifer Lee, Chris Buck e il produttore Peter del Vecho.

Le canzoni sono state ideate pensando agli eventi alla base della storia, come ha sottolineato Kristen: "Le emozioni sono così forti al punto tale che i nostri personaggi non possono più parlare ma hanno bisogno di cantare".

Ecco l'anteprima della canzone:

La tracklist ufficiale:

"All is Found" - interpretata da Evan Rachel Wood "Some Things Never Change" - interpretata da Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad e Jonathan Groff "Into the Unknown" - interpretata da Idina Menzel (con la partecipazione della cantante norvegese AURORA) "When I Am Older" - interpretata da Josh Gad "Reindeer(s) are Better than People (Cont.)" - interpretata da Jonathan Groff "Lost in the Woods" - interpretata da Jonathan Groff "Show Yourself" - interpretata da Idina Menzel ed Evan Rachel Wood "The Next Right Thing" - interpretata da Kristen Bell "Into the Unknown" - interpretata da Panic! At The Disco (end credits) "All is Found" - interpretata da Kacey Musgraves (end credits) "Lost in the Woods" - interpretata da Weezer (end credits)

Il sequel diretto da Jennifer Lee e Chris Buck arriverà nei cinema alla fine di novembre e avrà una colonna sonora firmata da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, vincitori dell'Oscar per la Miglior canzone originale ("Let It Go"/"All'Alba Sorgerò") del primo capitolo Frozen - Il regno di ghiaccio. Nella versione italiana del film Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis torneranno a prestare le proprie voci rispettivamente a Elsa, Anna, Olaf e Kristoff.