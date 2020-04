Frozen 2 in DVD, Blu-ray e Steelbook dal 28 aprile: ecco cover ed extra

Dopo alcuni rinvii, ora c'è la data per l'uscita homevideo di Frozen II - Il segreto di Arendelle. Tre le edizioni e parecchi gli extra.

Adesso manca solo una settimana! Dopo alcuni rinvii, adesso la data uscita homevideo per Frozen II - Il segreto di Arendelle finalmente c'è, ed è quella del 28 aprile. Dopo il sorprendente successo planetario del primo film, non poteva mancare la nuova avventura di Elsa e Anna, che verrà proposta in tre edizioni da Walt Disney: DVD, Blu-ray e una Steelbook con all'interno sia il DVD che il Blu-ray.

Ma non solo: in uscita anche i cofanetti DVD e Blu-ray che, oltre a Frozen II - Il segreto di Arendelle, contiene anche Frozen - Il regno di ghiaccio. Tornando alla nuova uscita, sul blu-ray (e quindi anche nell'edizione Steelbook, saranno presenti i seguenti contenuti speciali: