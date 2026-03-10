From, qual è il piano del misterioso Uomo in Giallo nella quarta stagione?

Mesi dopo lo sconvolgente finale di stagione, è arrivato in streaming il trailer della quarta stagione di From, serie che con i suoi misteri ha attirato la curiosità di un nutrito gruppo di spettatori.

Il filmato mette in evidenza il ritorno di Boyd, Sara, Randall, Tabitha, Jade, Julie, Henry, Victor, Kristi, Fatima, Donna ed Ellis, che si trovano ad affrontare nuovi colpi di scena nella Township, e si conclude con una terrificante apparizione del misterioso Uomo in Giallo.

From. Douglas E. Hughes in una scena del finale della terza stagione.

Cosa anticipa la presenza dell'Uomo in Giallo nel trailer?

Spiegando pare perché l'Uomo in Giallo sia finalmente apparso ai personaggi di From dopo aver comunicato con loro solo tramite radio in passato, Boyd commenta brevemente in sottofondo dicendo: "Se spingiamo troppo, qualcosa ci respingerà".

Proprio nei momenti finali, appare il misterioso personaggio che anticipa a tutti: "Quella che sta per accadere, è la mia parte preferita", preannunciando probabilmente una serie di angoscianti rivelazioni e risvolti dolorosi per tutti i personaggi principali.

Non è chiaro quali siano le reali intenzioni dell'Uomo in Giallo, ma sicuramente, dato l'aspetto minaccioso e il tono di voce molto subdolo, non sarà niente di positivo per i protagonisti della storia.

Chi è realmente il misterioso personaggio?

Probabilmente si tratta del principale antagonista della storia. Compare chiaramente nel finale della terza stagione: un uomo anziano con un abito giallo che sembra conoscere i segreti della città e che uccide Jim dopo avergli detto che "la conoscenza ha un prezzo".

Molti indizi suggeriscono che sia la mente dietro gli orrori di Fromville: potrebbe controllare i mostri, comunicare attraverso radio e altri mezzi e impedire agli abitanti di scoprire la verità sul luogo in cui sono intrappolati. La sua identità precisa non è ancora stata spiegata nella serie, ma è presentato come una sorta di entità malvagia o "burattinaio" che governa ciò che accade.

Quando esce in Italia la quarta stagione di From?

La quarta stagione della serie creata da John Griffin debutterà nel nostro Paese il 20 aprile 2026 sulla piattaforma Paramount+, con un totale di 10 episodi pubblicati a cadenza settimanale fino a giugno.