Friends: Sterling K. Brown e Uzo Aduba tra le star coinvolte in una versione afroamericana per beneficienza

La serie Friends è al centro di una nuova lettura virtuale a favore di When We All Vote e nel cast di attori coinvolti, tutti afroamericani, ci sono Sterling K. B rown e Uzo Aduba.

Friends sarà al centro di una lettura virtuale condotta da Gabrielle Union e realizzata da un cast di attori afroamericani, tra cui Sterling K. Brown e Uzo Aduba.

L'iniziativa è stata organizzata per sostenere l'organizzazione When We All Vote, che si occupa di promuovere la registrazione dei cittadini americani in vista delle elezioni presidenziali.

La sitcom cult sarà al centro dell'evento che si svolgerà dalle 18 alle 19 (ora americana) via Zoom. Alla lettura degli script di Friends parteciperanno quindi Gabrielle Union, Sterling K. Brown, Ryan Bathe, Uzo Aduba, Aisha Hinds, Kendrick Sampson, e Jeremy Pope.

La regia dell'appuntamento sarà curata da Salli Richardson-Whitfield e, per ora, non è stato svelato il nome dei personaggi affidati ai vari attori.

Pochi giorni fa era stato organizzato un evento simile con al centro Cuori senza età e a cui avevano partecipato Tracee Ellis Ross, Regina King, Alfre Woodard, Sanaa Lanthan e Jesse Williams. La regia era stata affidata a Gina Prince-Bythewood e la voce narrante era di Lena Waithe.