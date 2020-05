Friends: le riprese della reunion per HBO Max si terranno a fine estate

Le riprese della preannunciata reunion di Friends per HBO Max dovrebbero tenersi entro fine estate, a meno che l'obbligo di restare a casa non vada avanti a oltranza.

Le riprese della reunion di Friends in arrivo su HBO Max potrebbero tenersi a fine estate. Questo è l'aggiornamento di WarnerMedia Entertainment dopo il ritardo indefinito a causa della pandemia di coronavirus che ha messo in pausa il revival speciale.

L'uscita della reunion, che avrebbe dovuto vedere il ritorno sullo stesso set delle sei star di Friends, era inizialmente prevista per il 27 maggio, ma la tempesta che si è abbattuta sul mondo ha bloccato il progetto.

"In un primo tempo pensavamo che lo show sarebbe slittato di un paio di mesi al massimo" ha spiegato il capo di WarnerMedia Bob Greenblatt. "Adesso ci prepariamo a girare entro la fine dell'estate, se le stelle saranno favorevoli e riusciremo a dare il via alla produzione. Crediamo che per il pubblico sia una grande esperienza ritrovare le star di Friends riunite insieme, e non volevamo farlo via telefono in sessanta metri quadri."

Bob Greenblatt però mette le mani avanti e avverte che "se l'ordine di restare a casa proseguirà a oltranza, allora dovremo valutare l'ipotesi di una reunion virtuale. Al momento però guardiamo al futuro e speriamo ancora di fare la cosa in modo convenzionale. Credo che valga la pena aspettare. Ci sarebbe piaciuto avere la reunion pronta su HBO Max dal primo giorno, ma se usciremo in autunno crescerà l'hype nel pubblico".

Confermato il ritorno delle star Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer per la reunion che avrebbe dovuto essere girata nello Stage 24, l'originale studio in cui si girava Friends nei Warner Bros. Studios di Burbank.