Friends: reunion del cast per uno speciale in arrivo!

Friends: il cast della serie tornerà sul set per uno speciale attualmente in lavorazione alla HBO Max: oltre ai 6 protagonisti, ci saranno anche gli autori della sitcom.

Friends: il cast della serie si ritroverà per una reunion speciale attualmente in lavorazione per HBO Max. Secondo The Hollywood Reporter le trattative sono ancora agli inizi, ma la partecipazione dei sei protagonisti dovrebbe essere assicurata.

Insomma, una bella notizia per i fan di Friends, che coincide con le celebrazioni del 25esimo anniversario della sitcom, tra il mitico sofà che ormai fa le sue apparizioni a Venezia e a Roma, e i numerosi e recenti selfie di gruppo dei mitici protagonisti della serie.

Le trattative sono attualmente in corso per una reunion unscripted - quindi senza sceneggiatura - che vedrebbe coinvolti Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross) così come i creatori della serie David Crane e Marta Kauffman. Le trattative però non sono ancora concluse, ha specificato una fonte a The Hollywood Reporter, e quando saranno definite la vera sfida sarà trovare il modo di riunire tutti, nonostante le rispettive agende fitte di impegni.

Negli States Friends ha ritrovato il suo pubblico (e quello di nuovi fan più giovani) su Netflix, e quando la serie lascerà il catalogo di Netflix alla fine dell'anno, approderà su HBO Max, il nuovo servizio on demand il cui debutto è imminente.

Friends: il cast nell'ultimo episodio

Secondo le fonti, a caldeggiare la reunion del cast di Friends, da tempo, sarebbe Bob Greenblat della WarnerMedia Entertainment. Una reunion che affiancherebbe la serie in catalogo al lancio della nuova piattaforma. Come abbiamo detto prima, però, non è detto che si tratti di uno o più nuovi episodi di Friends, ma più una reunion dei protagonisti e degli autori, molto probabilmente per uno speciale celebrativo. Del resto nel corso degli anni il cast ha sempre detto che difficilmente sarebbero tornati insieme per un revival. Nel 2016 parte del cast (c'erano tutti, tranne Matthew Perry) si ritrovarono per uno speciale sulla NBC dedicato al regista e produttore James Burrows.

Lo scorso ottobre Jennifer Aniston aveva ammesso che c'era "qualcosa in lavorazione", senza però specificare di cosa si trattasse.