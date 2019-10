Friends: Paul Rudd ha investito Jennifer Aniston sul set con un Segway!

Durante la sua permanenza in Friends, Paul Rudd si è fatto notare dalla collega Jennifer Aniston infastidendola in vari modi e investendola con un Segway.

Paul Rudd e Jennifer Aniston nella commedia Nudi e Felici

Paul Rudd ha fatto parte del cast di Friends per poco tempo, ma a quanto pare ha lasciato comunque il segno. Il suo personaggio, Mike, irrompe nel finale della stagione 9 con una proposta di matrimonio rivolta a Phoebe Buffay e i due si sposano nella stagione 10. Paul Rudd compare anche nel gran finale quando Mike e Phoebe decidono di seguire le orme di Monica e Chandler e fare un figlio insieme. Lo stesso Paul Rudd è stupito di quanto il suo personaggio abbia lasciato il segno nonostante il poco tempo riservatogli, come ha confessato al Graham Norton Show spiegando: "La serie tv è stata un fenomeno e io ero nell'ultimo episodio, cosa che per me non aveva alcun senso."

L'attore ha confessato di essere talmente stravolto dalla notizia della sua presenza nel gran finale da tentare un approccio con la collega Jennifer Aniston che però non è stato accolto nel migliore dei modi. Paul Rudd racconta: "Ero al suono, Jennifer Aniston stava piangendo e io ho pensato 'Non dovrei essere qui.' Così per rompere il ghiaccio sono andato da lei e le ho detto: 'Ce l'abbiamo fatta! Che avventura!' Lei non mi ha neanche risposto".

Questa non è stata l'unica volta che Paul Rudd ha "infastidito" la collega di Friends. L'incontro avuto con Jen il suo primo giorno di set è andato talmente male che Rudd temeva un rapido licenziamento: "Ero sul set, era il mio primo episodio e Jennifer era su un Segway perché si era rotta un dito dei piede. Matt LeBlanc ha chiesto di poter fare un giro e subito è riuscito a guidarlo. Poi solo salito io, ho provato a girare e sono finito sul piede di Jennifer!"

Per fortuna Jennifer Aniston non ha infierito, perdonando il collega per l'incidente, e i due attori sono diventati grandi amici.

