Friends, Netflix rassicura i fan: "La sitcom continuerà ad essere disponibile"

We were on a break? A giudicare dalla notizia comunicata, il rapporto d'amore tra Friends e Netflix può continuare ad andare avanti senza troppi intoppi! Fino a poche ore fa, i fan della celebre sit-com con Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow erano pronti a chiudere (ancora più) mestamente questo triste 2020. Ebbene, con un clamoroso colpo di reni, la situazione si è ribaltata alla lettura di un aggiornamento pubblicato attraverso il profilo Twitter di Netflix Italia.

Come comunicato, infatti, Friends continuerà ad essere disponibile su Netflix anche oltre il 31 dicembre (sebbene non sia stato rivelato fino a quando). Sul suo profilo Twitter, Netflix Italia ha scritto: "L'Armadillo Natalizio dice di non preoccuparsi. Chi sta ultimando il quindicesimo rewatch di Friends può continuare con calma, perché la serie sarà disponibile su Netflix anche oltre il 31 dicembre".

Oltre a rincuorare i binge-watchers, quindi, la notizia comunicata da Netflix Italia la dice lunga sul rapporto di amore che lega Friends alla sua community di riferimento. Insomma, durante queste vacanze natalizie (e oltre) potrete tornare a canticchiare Gatto rognoso, fare il tifo per Ross e Rachel e teletrasportarvi, ancora una volta, al Central Perk per 20 minuti della vostra vita in compagnia con amici che non hanno mai smesso di essere tali. D'altronde, cosa c'è di più consolatorio e rassicurante che guardare, per l'ennesima volta, una serie che abbiamo amato alla follia?