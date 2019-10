Friends: la mini reunion del cast nella foto di Courteney Cox!

Friends, mini reunion del cast nella foto condivisa da Courteney Cox su Instagram in cui l'attrice è insieme a Matt LeBlanc e Jennifer Aniston, co-protagonisti della sit-com che proprio quest'anno celebra i 25 anni dalla sua prima messa in onda. Una foto nostalgica che fa il paio con le numerose iniziative che in queste settimane hanno celebrato il celebre gruppo di amici del Greenwich Village.

L'immagine postata da Courteney Cox la vede insieme a Jennifer Aniston e Matt LeBlanc, ovvero Rachel e Joey di Friends, accompagnata da una frase molto affettuosa: "Una serata speciale e la adoro", facendo verosimilmente riferimento al fatto che il terzetto si sia riunito apposta. Non è la prima volta che la Cox immortala questi incontri, segno di come a distanza di anni, il cast della serie sia rimasto affiatato anche fuori dalle scene.

Jennifer Aniston in una intervista aveva infatti dichiarato che: "Mi manca tutto di quel periodo, lavorare in quel modo era pura gioia. Mi manca tutt'ora stare tutti i giorni con persone che amavo e che rispettavo così tanto. Sono molto nostalgica di quegli anni". Mesi fa si fantasticava su una reunion, la stessa Aniston ne sarebbe entusiasta, ma al momento non sembra essere fattibile: David Schwimmer - ovvero Ross - ritiene infatti che Friends sia finita in maniera così perfetta che pensa sia impensabile un eventuale ritorno. Chissà.