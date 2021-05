Friends: Matthew Perry preoccupa i fan per le sue condizioni nel trailer

L'atteso trailer della reunion di Friends ha messo in allarme i fan che hanno notato la non ottimale forma fisica di Matthew Perry e il modo in cui l'attore strascica le poche parole che pronuncia nel promo dello speciale HBO Max.

Friends: una foto della reunion

La piattaforma streaming di WarnerMedia, dopo una lunga attesa, ha diffuso il primo trailer dello speciale Friends: The Reunion che mostra il ritorno di Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc sul set della serie di culto Friends.

Nel corso della reunion, gli attori ripercorrono le sei stagioni dello show che hanno cementato la loro amicizia fuori e dentro il set. A un certo punto Matthew Perry commenta un episodio e si commuove. Jennifer Aniston, seduta a fianco a lui, gli mette prontamente una mano sulla spalla per consolarlo. Gesto che, unito alle parole strascicate dell'attore, ha messo in allarme i fan che si sono riversati sui social media per commentare la condizione di Perry, reduce da gravi problemi di dipendenze da alcool e droga e da una lunga malattia.

Per il momento Friends: The Reunion non ha una data prevista per la distribuzione sugli schermi italiani.