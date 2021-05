Friends: The Reunion, il primo trailer dello speciale

Il 27 maggio arriverà su HBO Max l'atteso evento televisivo Friends: The Reunion, ecco il primo trailer ricco di anticipazioni.

Friends tornerà sugli schermi televisivi con la reunion che è stata realizzata per HBO Max e il trailer regala molti momenti emozionanti e divertenti.

Il filmato mostra infatti le star ritornare sul set dove è stato girato lo show cult, rispondere a domande sugli episodi, condividere ricordi ed emozioni, interagire con ospiti speciali e ricreare alcune delle scene cult.

Le star sembrano essersi realmente divertiti nel poter essere di nuovo insieme e ripensare ai momenti che hanno scritto alcune delle pagine più memorabili della storia della tv.

La reunion di Friends permetterà di rivedere insieme i protagonisti Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc.

HBO Max ha inoltre condiviso il poster dello speciale che, per ora, non ha una data prevista per la distribuzione sugli schermi italiani:

Friends: The Reunion, il poster dell'evento

Durante The Friends: The Reunion ci saranno inoltre come ospiti speciali: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

La regia è stata curata da Ben Winston e la produzione è firmata da Kevin Bright, Marta Kauffman, e David Crane.

Per l'occasione è stata ricostruita la scenografia dell'appartamento di New York dove i personaggi trascorrevano buona parte delle loro giornate e Greg Grande, set designer della serie, ha condiviso alcuni giorni fa una foto degli ormai famosi divani usati per lo show.