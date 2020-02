Friends: la tanto attesa reunion arriva su HBO Max

I tanto amati personaggi di Friends stanno per tornare, grazie a una reunion organizzata da HBO Max per un episodio molto speciale, evento che aiuterà a lanciare la nuova piattaforma streaming della rete americana.

Friends: Courteney Cox e Matthew Perry nell'episodio La festa di Halloween

Secondo quanto riportato da Deadline, l'episodio costerà 20 milioni di dollari e sarà trasmesso da HBO Max, dopo che la società è riuscita ad accaparrarsi i diritti della serie Friends. A quanto pare, il network ha lavorato molto per riunire il cast originale, formato da Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross). Altra notizia importante è che nel progetto saranno coinvolti gli autori originali di Friends, David Crane e Mara Kauffman.

Friends: le battute più memorabili dal Central Perk

Il dirigente di HBO Max, Kevin Reilly, aveva già parlato dell'eventuale puntata che probabilmente racconterà come sono diventati i protagonisti: "C'è un interesse diffuso a riguardo, ma non riusciamo a trovare il momento giusto. Ad oggi quindi è ancora in forse"

La reunion di Friends arriva poco dopo il 25°anniversario della serie e ben 15 anni dopo l'ultima puntata andata in onda, per la gioia dei milioni di fan in tutto il mondo che, proprio in questi giorni, sono andati in visibilio dopo un misterioso tweet di Matthew Perry che annunciava grandi notizie.

Big news coming... — matthew perry (@MatthewPerry) February 5, 2020

Ancora non si conosce la data precisa per la reunion di Friends, perciò non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da parte di HBO.