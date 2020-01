Friends: la piccola Emma risponde a una battuta di Chandler del 2020!

L'attrice che interpretava Emma, figlia di Ross e Rachel, in Friends ha risposto a una battuta di Chandler per augurare buon 2020.

Un augurio speciale di buon anno da parte di Noelle Sheldon, l'attrice che interpretava la piccola Emma nell'ultima stagione di Friends, che ha risposto a una battuta fatta da Chandler in un video ambientato nel 2020.

Solo lo scorso anno abbiamo festeggiato il 25° anniversario della serie tv Friends, che ha accompagnato i fan per 10 stagioni e resta ancora una delle sit com più viste al mondo. Ecco che, per festeggiare il 2020, l'attrice che interpretava la figlia di Ross e Rachel (insieme alla sorellina gemella) ha augurato buon anno con un particolare post su Instagram, rispondendo a una battuta fatta da Chandler: "Mi sono appena svegliata dal migliore riposino di sempre"

La frase scritta dalla giovane Noelle è un sottile riferimento a una battuta di Chandler fatta nell'ultima stagione. Nella quarta puntata della stagione 10, i protagonisti di Friends festeggiano il primo compleanno di Emma, ma la piccola dorme profondamente e tutti attendono pazienti il suo risveglio per festeggiare. Ecco che, nell'attesa, Ross chiede agli amici di registrare dei messaggi per la figlia, da mostrarle al suo diciottesimo compleanno, che capiterà proprio nel 2020, come ricorda Chandler nel suo video: "Ciao Emma è il 2020. Ti stai ancora godendo il riposino? Siamo zia Monica e zio Chandler, a proposito. Potresti non riconoscerci perché non parliamo con i tuoi genitori da 17 anni"

Arrivati nel 2020, Emma ha potuto finalmente rispondere con questo post dedicato ai milioni di appassionati, che sperano ancora in una reunion di Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe e Joey.

Friends: le battute più memorabili dal Central Perk