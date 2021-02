Friends: Jennifer Aniston e lo strano tic diventato virale su TikTok

Jennifer Aniston è stata una delle star di Friends ed è diventata virale in questi giorni per un tic che non tutti hanno notato. Ecco quale.

Friends è forse uno dei più celebri show degli anni '90, che ha reso famosissimi in tutto il mondo anche i suoi interpreti, tra cui Jennifer Aniston, ritornata virale sui social dopo 20 anni grazie a un suo particolare tic che forse solo pochi fan della serie hanno notato, ma non gli utenti di TikTok.

È diventato una tendenza di TikTok, infatti, evidenziare gli easter eggs e le stranezze di Friends. L'ultima è stata recentemente portata all'attenzione dall'utente @cts.trphe, che ha mostrato uno strano tic vocale di Jennifer Aniston, interprete di Rachel nella popolare serie tv:

"Jennifer Aniston ha questa sorta di tic vocale che si presenta all'inizio di ogni sua singola frase... È molto specifico, e molto difficile da non continuare a notare una volta che ve ne siete accorti"

Il video ha ricevuto circa un milione di visualizzazioni e molti fan hanno risposto affermando che Friends ora non sarà più come una volta, dopo aver notato questo particolare di Jennifer Aniston.

Già su Youtube, però, nel 2019 era apparsa una raccolta di tutti i momenti in cui Rachel inizia a parlare solo dopo essersi schiarita la voce, un tic che Jennifer Aniston ha mostrato non solo in scene in cui il suo personaggio si sentiva a disagio ma anche in molti altri momenti.