Friends: Jennifer Aniston spiega perché ha cambiato idea sulla reunion

Matt LeBlanc con Jennifer Aniston in Friends

Qualche giorno fa Jennifer Aniston si è detta favorevole ad una reunion di Friends cambiando idea rispetto al passato e mandando in estasi i fan della sitcom cult degli anni '90. Intervistata da ETOnline, durante la prima della sua nuova commedia con Adam Sandler, Murder Mystery, l'ex Rachel Green ha spiegato il perché di questo cambiamento di rotta.

"Bé... il 'no' non mi stava portando da nessuna parte e il 'forse' idem, quindi ho pensato di provare con il 'sì' e vedere che cosa sarebbe accaduto". Così ha raccontato Jennifer Aniston ed è facile intuire cosa sia potuto accadere: i tanti appassionati di Friends sono letteralmente impazziti di gioia. L'attrice però precisa che al momento la cosa sia piuttosto nebulosa: "Non ho idea di quando avverrà, non ci sono piani nell'immediato futuro". Per poi aggiungere: "Restate eccitati all'idea e, forse, forse succederà qualcosa?", così chiede all'interlocutore che la sta intervistando assicurando che: "Le ragazze lo farebbero e anche i ragazzi. Ne sono sicura. Ascolta: potrebbe accadere qualunque cosa". Insomma, non si sa quando e come succederà, ma il Central Perk è senza dubbio pronto ad accoglierli. A meno che non sia un tentativo, da parte di Jennifer Aniston, di far contenti i fan che premono a tutti i costi per una reunion.

Jennifer Aniston in una foto del 2018

Friends, i personaggi: sei amici a Central Perk

Friends è stata una delle serie televisive più amate e per dieci stagioni, dal 1994 al 2004, ha appassionato il pubblico che ha seguito le avventure di sei amici newyorchesi: Rachel Green (Jennifer Aniston), Monica Geller (Courteney Cox), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Chandler Bing (Matthew Perry), Ross Geller (David Schwimmer) e Joey Tribbiani (Matt LeBlanc). In mezzo amori, gag, situazioni paradossali ma soprattutto tante risate.