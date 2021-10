Friends: Jennifer Aniston, Courteney Cox e Lisa Kudrow salutano James Michael Tyler: "Riposa in pace"

Jennifer Aniston, Courteney Cox e Lisa Kudrow hanno scelto Instagram per dire addio a James Michael Tyler, l'attore che ha interpretato Gunther in Friends.

Jennifer Aniston, Courteney Cox e Lisa Kudrow hanno reso omaggio al loro defunto co-protagonista, James Michael Tyler: l'interprete di Gunther in Friends. Le attrici hanno scelto Instagram per condividere una serie di dolci post in onore di Tyler, scomparso la scorsa domenica mattina.

"Friends non sarebbe stato lo stesso senza di te", ha scritto la Aniston nella didascalia di un post in cui è visibile una scena di un episodio dello show. "Grazie per le risate che hai portato sul set durante le riprese dello spettacolo e in tutte le nostre vite", ha continuato Jennifer. "Ci mancherai tanto #JamesMichaelTyler"

Friends: Courteney Cox e Matthew Perry nell'episodio La festa di Halloween

Uno dei rappresentanti dell'attore ha confermato in una dichiarazione, rilasciata per ET la scorsa domenica pomeriggio, che James è morto pacificamente nella sua casa di Los Angeles dopo una lunga battaglia contro il cancro alla prostata al quarto stadio.

Anche Courteney Cox ha reso omaggio a Tyler, condividendo una sua foto con uno splendido messaggio: "La gratitudine che hai portato ogni giorno sul set è identica alla gratitudine che provo per averti conosciuto. Riposa in pace James." Lisa Kudrow, infine, ha ricordato Tyler con le seguenti parole: "James Michael Tyler, ci mancherai. Grazie per esserci stato per tutti noi. #jamesmichealtyler".