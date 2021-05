Friends: le prime foto e un video della reunion del cast

Friends tornerà sugli schermi televisivi con la reunion che è stata realizzata per HBO Max e People ha condiviso online le prime foto del cast di nuovo insieme e un video in cui le star rispondono ad alcune domande.

Nel filmato in cui i protagonisti rispondono ai quesiti del magazine e le star rivelano in modo divertente il modo in cui sono rimasti in contatto nel corso degli anni, che oggetti di scena hanno rubato dal set e descrivono il feeling che si è formato durante le riprese dello show.

La reunion di Friends permetterà di rivedere insieme i protagonisti Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc.

Friends: la cover di People dedicata alla reunion

Jennifer Aniston ha raccontato che tutti temevano di avere una reazione emotiva molto intensa: "Abbiamo pensato 'Oddio, come riusciremo a uscirne vivi, senza piangere in modo incontrollato?'".

Le star hanno inoltre provato a immaginare cosa farebbero ora i loro personaggi. L'interprete di Rachel ha sottolineato: "Mi piacerebbe forse che avesse iniziato ad avere una propria collezione di vestiti e sia diventata un piccolo franchise. Come Nili Lotan. E il mio personaggio vive a New York nell'Upper East Side".

Courtney Cox ha invece spiegato: "Ho sempre pensato che Monica sarebbe in competizione con le altre madri e cercherebbe di superarle. Che si tratti della vendita delle torte per la scuola o altre cose simili. Penso sarebbe fastidiosa, sarebbe a capo dell'associazione dei genitori e degli insegnanti, o qualcosa di simile".

Secondo Lisa Kudrow, Phoebe "starebbe invece vivendo in Connecticut con Mike e i suoi figli, dove si occupa del programma d'arte della scuola. E probabilmente sosterrebbe i suoi figli perché sono diversi come lei".

Perry ha invece parlato di Chandler sostenendo che "sarebbe un padre meraviglioso e un fantastico autore di comedy".

LeBlanc ha sottolineato: "Penso che Joey avrebbe aperto una catena di negozi di sandwich, mangiandoli però tutti".

Ross, invece, secondo Schwimmer "avrebbe investito i suoi soldi nei negozi di Joey e perso molti dei risparmi destinati ai figli". LeBlanc ha quindi aggiunto: "Sarebbero stati negozi a tema ispirati ai dinosauri: Bronto-burger".

Friends: un momento della reunion

Durante The Friends: The Reunion ci saranno inoltre come ospiti speciali: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

La regia è stata curata da Ben Winston e la produzione è firmata da Kevin Bright, Marta Kauffman, e David Crane.

Per l'occasione è stata ricostruita la scenografia dell'appartamento di New York dove i personaggi trascorrevano buona parte delle loro giornate e Greg Grande, set designer della serie, ha condiviso alcuni giorni fa una foto degli ormai famosi divani usati per lo show.