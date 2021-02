Friends, Fisher Stevens si scusa col cast per il suo comportamento: "Sono stato uno str...o"

Dopo parecchio tempo dalla fine di Friends, l'attore Fisher Stevens ha deciso di scusarsi pubblicamente col cast dello show per il suo pessimo comportamento tenuto sul set.

Matt LeBlanc in Friends

Nella prima stagione di Friends, Fisher Stevens interpretava lo psichiatra Roger, fidanzato di Phoebe (Lisa Kudrow). che usa i suoi poteri psicanalitici per scopi malvagi e si comporta malissimo con tutti e sei i protagonisti dello show. Adesso l'attore ha deciso di scusarsi per l'atteggiamento con i colleghi ammettendo di essersi comportato "come un vero stronzo".

Ecco le parole pronunciate da Fisher Stevens nel corso di un episodio di Couch Surfing: "A quel punto della mia carriera non avevo mai recitato in una sitcom. Non avevo mai sentito parlare di Friends perché lo show era all'inizio e non ho guardavo molta tv."

Dopo aver memorizzato le sue battute e dopo aver preso un volo per Los Angeles per filmare l'episodio, appena arrivato sul set Fisher Stevens ha scoperto che l'intera sceneggiatura era già stata riscritta:

"Perché è quello che facevano nelle sitcom. E io non lo sapevo. Sono stato una specie di stronzo, devo ammetterlo. Ho sbottato urlando 'Volete dire che devo imparare di nuovo le battute che avete scritto, che sono peggiori di quelle originali?' Ho visto di rado i membri del cast di Friends, ma sono certo che se chiedessi loro di me risponderebbero 'Quello snob di New York'".

Adesso Fisher Stevens sente di dovere delle scuse a Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer ed esclama:

"Mi dispiace, ragazzi. Mi scuso di essere stato uno stronzo con tutti voi. Mi dispiace davvero, sono stato orribile. Ho sbagliato."