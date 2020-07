Friends: David Schwimmer fa il punto sulle riprese della reunion e sul rapporto tra Ross e Rachel

La star di Friends, David Schwimmer, fa il punto sulle riprese della reunion, che sarebbero imminenti - emergenza sanitaria permettendo - e sul rapporto tra Ross e Rachel.

Friends: David Schwimmer nell'episodio Come due aragoste

I fan di Friends contano i giorni che li separano dalla reunion che sarà ospitata da HBO Max. Purtroppo l'emergenza sanitaria in corso ha fatto slittare le riprese, originariamente previste per marzo, mettendo in standy-by il cast composto da David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry e Matt LeBlanc.

Ad aggiornarci sulle nuove tempistiche di lavorazione è proprio l'interprete di Ross, David Schwimmer, duranye un'ospitata nello show di Jimmy Fallon. Ecco le sue parole:

"Dovremmo girare ad agosto, forse, a metà agosto. Ma onestamente credo che aspetteremmo un altro paio di settimane per capire se è davvero sicuro. E se non lo so, aspetteremo finché non riusciremo a lavorare in sicurezza."

Schwimmer ha anticipato che il tutto il cast di Friends non vede l'ora di tornare sul set per lo speciale, concepito come una conversazione non scritta tra amici ambientata negli studi originali di Burbank. L'attore ha inoltre spiegato le ragioni che lo avevano spinto inizialmente a decidere di non fare ritorno nei panni di Ross e ha anticipato la situazione tra il suo personaggio e l'eterna fidanzata Rachel (Jennifer Aniston) confermando la rottura della loro relazione. Il resto lo scopriremo sul piccolo schermo quando la reunion approderà su HBO Max.