Piccoli Brividi 2, Ana Ortiz: "La paura più grande della Generazione Alpha? L'incomunicabilità"

L'anno di Disney+ inizia nel segno dell'horror. Per la precisione con il ritorno del franchise letterario di culto Piccoli Brividi che ha visto nascere un nuovo adattamento televisivo due anni fa, ora diventato antologico con una nuova storia orizzontale da proporre e nuovi personaggi, sempre ispirandosi agli originali cartacei e mescolandoli tra loro.

Trey e Frankie discutono

Per l'occasione abbiamo incontrato su Zoom una dei due interpreti, Ana Ortiz e i volti del cast giovane dello show, per parlare del genere e delle sue paure più ancestrali.

Piccoli Brividi: tutto parte dai libri

La nuova famiglia al centro del serial

Alcuni dei romanzi che hanno ispirato la stagione 2 della serie Disney+ sono Un barattolo mostruoso, Al mostro! Al mostro!, Il fantasma della porta accanto, Il campeggio degli orrori. Ma qual è il libro preferito degli interpreti? Elijah M. Cooper (CJ), Galilea La Salvia (Frankie) e Stony Blyden (Trey) rispondono all'unisono: Il mistero dello scienziato pazzo che è l'opera da cui parte il nuovo intreccio.

David Schwimmer infatti interpreta Anthony Brewer, un botanico divorziato che ospita i figli, i gemelli Devin e Cece (Sam McCarthy e Jayden Bartels), a Brooklyn durante l'estate: ritrovare i vecchi amici e farsene di nuovi si dimostrerà una misteriosa avventura come recita il sottotitolo delle nuove otto puntate.

Francesca Noel, che interpreta Alex, è convinta invece su La macchina stregata visto che è l'episodio che la coinvolge maggiormente, "per ragioni per niente di parte" scherza. L'interprete di sua madre sullo schermo, la detective Jen, Ana Ortiz opta per La maschera maledetta perché l'idea di qualcosa di così claustrofobico da rimanere attaccato alla faccia e che ti faccia compiere azioni malvagie la terrorizza.

La paura nella serie horror

Partecipare ad uno show di genere può aiutare a vincere le paure che si hanno nell'inconscio nella vita reale. Mentre scherza sul fatto di avere un fantasma donna amichevole in casa, come Casper, l'ex Hilda e Marisol afferma: "Le cose che mi spaventano nella vita reale non sono soprannaturali quindi la serie non mi ha necessariamente aiutato a superarle, ma a realizzare che la paura può arrivare da qualsiasi cosa. Anche da una pianta. Qualcosa che dovrebbe essere benevolo come la tua pianta domestica". Le fa eco Noel: "Io direi che Alex mi ha aiutato a superare mia paura di spingermi oltre i miei limiti. Lei è un personaggio molto forte e io non lo sono quindi è stato fico".

Il cast giovane della seconda stagione

Cooper, La Salvia e Blyden sono di nuovo concordi sulle location: Ho una grande paura dei posti bui che non conosco. Soprattutto al fortino abbiamo avuto quel tipo di esperienza sul set. Non volevamo aggirarci in alcuni angoli. Il luogo ha aiutato moltissimo la recitazione dice Elijah e gli fa eco Galilea: "Abbiamo provato a spaventarci a vicenda in alcuni momenti ma sarebbe stato molto d'aiuto se il set fosse stato davvero infestato. Purtroppo gli spiriti hanno deciso di non presenziare (ride). Quindi abbiamo dovuto fare tutto da soli" (ride).

Piccoli Brividi 2, recensione: una seconda stagione con gli stessi pregi e difetti della prima

I timori della Generazione Alpha

Jen e Alex rappresentano le due generazioni nell'intreccio della serie Disney+ proprio come Anthony e i figli, che sono collegate proprio come nel ciclo inaugurale. Le colpe dei genitori ricadono sui figli: "Jen somigliava molto a sua figlia quand'era adolescente, maliziosa e che infrangeva le regole, facendo cose che sarebbe stato meglio non fare, ecco perché è diventata poliziotta quand'è cresciuta. Ora cerca di tenere a freno la figlia il più possibile perché è una ragazza ribelle. Quindi penso che ciò che Jen ha subito da adolescente l'ha resa l'adulta che è oggi. Il nostro maggior ostacolo è l'incomunicabilità".

CJ e Devin in una scena di Piccoli Brividi 2

Una delle paure più grandi degli adolescenti di oggi, come confermano gli altri interpreti: "Penso che siamo spaventati da molte cose oggi, sicuramente il timore generale di crescere soprattutto da adolescenti a giovani adulti, con le prime responsabilità e pressioni sulle aspettative di chi dovremmo essere e cosa dovremmo fare nella vita, che incombono. Penso ci si possa facilmente identificare in questo, sicuramente vale per Frankie" dice Galilea. A lei si aggiungono Elijah "Il mio personaggio è un sognatore ma ha paura di fare quel passo in avanti e credere in se stesso" e Stony "Perfino Trey si comporta da bullo perché è profondamente insicuro".

Guardie e ladri

Ana Ortiz si è divertita molto a trasformarsi nella detective che doveva mettere insieme i pezzi fin dal primo episodio: "Ho amato ficcanasare in giro, molto spesso provo a scovare gli indizi, andando dietro ad Alex, e battibecco un sacco con Anthony perché abbiamo un passato in comune che è molto complicata. Ho apprezzato ogni aspetto dell'interpretare una poliziotta, portare la pistola, e tutto il resto (ride)".

Piccoli Brividi. David Schwimmer e Ana Ortiz in una scena della seconda stagione.

Francesca Noel ha dovuto bilanciare l'essere figlia di una poliziotta e anche essere appena uscita dal riformatorio: "È stata dura perché è così ribelle e penso che la serie parli molto di trauma generazionale. Ecco perché divento così seria. È stata dura anche perché Alex sta affrontando molto sulla propria identità, è queer sua madre è una poliziotta e lei è una delinquente".

Situazioni spaventose sul set

La detective Jen

Ana ha scherzato sull'avere un fantasma in casa. Ma situazione al limite del normale sul set? Tutti concordano sul fortino, anello di congiunzione tra gli eventi degli anni '90 e quelli di oggi. "Giravamo in un vecchio fortino e lo percepivo davvero infestato e continuavo a sentire rumori che nessuno riusciva a spiegare, ma in realtà era Galilea che provava a spaventarci (ride). Sono stata abbastanza fortunata dal non vivere esperienze strane sul set perché non so se mi sarei ripresa (ride)" dice l'attrice.

Parlando di Halloween la spooky holiday per eccellenza, Francesca confessa di prenderla molto seriamente e credere nell'arte del costume. Ma ama le feste col cibo, come il Natale. Ana ha dei figli quindi Hallloween è molto divertente nel vestirli ed osservare quale soluzione creativa si inventeranno. Anche lei quindi affezionata ma non la sua preferita probabilmente.

Film horror preferito

Dati i tanti titoli di genere che riempiono il calendario cinematografico degli ultimi anni, chiediamo ai rappresentanti del cast della Generazione Alpha il loro rapporto con l'horror. Stony Blyden è un patito: "Sono un grande appassionato ed erano anni che volevo partecipare ad un progetto del genere, è stato un sogno divenuto realtà. Miei film preferiti sono La casa dei 1000 corpi, Le colline hanno gli occhi, Non aprite quella porta, l'Halloween originale".

Piccoli Brividi. Una scena di gruppo nella seconda stagione.

Molto più spaventabile è Cooper: "Io mi spavento facilmente quindi non amo molto l'horror ma sono stato molto contento di entrare nel franchise di Piccoli Brividi ma anche per la storia raccontata. Dirò Noi di Jordan Peele". Chiude La Salvia con un altro classico: "Carrie - Lo sguardo di Satana, e non credo che lei sia la villain della storia".