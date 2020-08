Courteney Cox, la star di Friends vende il suo lussuoso appartamento nella Sierra Towers

Per la vendita di questo prestigioso appartamento nella celebre Sierra Towers, Courteney Cox si è portata a casa (in un'altra casa, ovviamente) quasi 3 milioni di dollari. chi è stato il fortunato acquirente?

I registri delle proprietà della Sierra Towers rivelano che Courteney Cox ha venduto una delle due unità che possiede nell'edificio di 31 piani, forse il grattacielo più amato dalle celebrità di Los Angeles.

La cifra che è riuscita a ottenere dalla vendita, è di $2,9 milioni, guadagnando $400.000 in più rispetto a quello per cui lei ha pagato quando aveva acquistato l'appartamento nel 2014.

L'affare si è concluso a fine luglio e l'acquirente è un'entità legata ad Angelique Soave, figlia di Tony Soave, il magnate che gestisce una società di gestione dei rifiuti di Detroit. Tre anni fa, la Soave ha pagato a Dame Joan Collins più di 4 milioni di dollari per un lussuoso appartamento con due camere da letto a Sierra Towers. E questo appartamento si trova proprio accanto a quella che ha appena acquisito da Cox.

Molto probabilmente la Soave spenderà un'altra piccola fortuna per realizzare un unico mega appartamento, combinando, in un pied-à-terre di grandi dimensioni, gli ex appartamenti di Collins e Cox, che le sono costati già così circa 7,3 milioni di dollari. Poiché l'appartamento al 25° piano non è mai stato sul mercato, le foto e i dettagli sono scarsi. Ma i registri fiscali dicono che la casa appena costatale 2,9 milioni di dollari, come dimensioni è di 1.300 piedi quadri e ha solo una camera da letto e due bagni, ma si trova sul lato nord dell'edificio, offrendo una vista fantastica sulle colline di Hollywood.

Cox, però, resta proprietaria di un secondo appartamento nella Sierra Towers: questa unità ha due camere da letto proprio accanto all'unità che ha appena venduto. E la superstar di Friends possiede ancora il suo complesso nella pittoresca Paradise Cove di Malibu, che è stata fotografata nel 2017 per l'azienda d'arredamento di lusso One Kings Lane.

Sierra Towers si trova tra Beverly Hills e WeHo ed è l'edificio più alto della zona. All'esterno, rimane un esempio iconico dell'architettura minimalista degli anni '60, sebbene molti degli attuali condomini abbiano aggiornato i loro appartamenti con un arredamento più contemporaneo. A questi residenti viene fornita una serie di servizi che comprendono un centro fitness, una portineria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e uno staff discreto che si astiene dal far trapelare pettegolezzi.

Parlando di residenti e nomi celebri che hanno abitato nella Sierra Towers, compaiono David Geffen, Sidney Poitier, Elton John e Cher. Tra gli attuali residenti, invece, ci sono Mary Hart, Burt Sugarman, Sandra Bullock, Adam Sandler, Lily Collins e Kelly Osbourne. Ma non ci abitano solo star, qui vivono anche il miliardario francese Nicolas Berggruen, lo sviluppatore Bruce Makowsky e altri personaggi facoltosi.