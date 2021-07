Friends: Courteney Cox ottiene la sua prima nomination agli Emmy vent'anni dopo la serie tv

A 17 anni dalla fine di Friends, Courteney Cox è stata nominata agli Emmy Awards come produttrice esecutiva di Friends: The Reunion, lo speciale andato in onda su HBO a fine maggio 2021.

Friends: Courteney Cox e Matthew Perry nell'episodio La festa di Halloween

Courteney Cox era, fino ad ora, l'unica protagonista di Friends a non essere mai stata nominata agli Emmy Awards e ora, dopo tantissimi anni, finalmente ha avuto la sua rivincita, ricevendo la nomination nella categoria dedicata al miglior speciale di varietà pre-registrato, in quanto produttrice esecutiva dello show Friends: The Reunion.

L'attrice non era l'unica produttrice esecutiva: infatti, è stata affiancata da Marta Kauffman, David Crane e dai suoi co-protagonisti Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer.

Durante il periodo della messa in onda della sitcom su NBC, Friends ha ottenuto ben 62 nomination agli Emmy Awards in totale. Cinque di queste erano solo per Jennifer Aniston, che è stata nominata due volte nella categoria attrice non protagonista, prima di passare alla categoria attrice protagonista, per la quale ha ricevuto nomination dal 2002 al 2004, vincendo nel 2002.

Friends: Courteney Cox e Ed Sheeran ricreano la danza di Ross e Monica (VIDEO)

Anche tutti gli altri protagonisti sono stati nominati in passato: Lisa Kudrow con ben sei nomination e una vittoria nel 1998, Matt Le Blanc con tre nomination, Matthew Perry una nomination e David Schwimmer una nomination. Insomma, Courteney Cox ora può finalmente gioire per questo riscatto, anche se ci sono voluti decenni per ottenerlo.

Friends: The Reunion è stato trasmesso in streaming su HBO Max a maggio ottenendo un enorme successo. I protagonisti sono stati intervistati da James Corden, ma hanno poi letto copioni, giocato a quiz, fatto una sfilata di moda e altro ancora con tanti ospiti. Lo speciale è stato anche nominato nelle categorie regia speciale di varietà, design di produzione speciale di varietà e design di illuminazione speciale di varietà/regia.