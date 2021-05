Friends, Courteney Cox: “Girare la sigla nella fontana non fu piacevole”

La star di Friends Courteney Cox ha svelato i retroscena poco positivi delle riprese nella fontana per la sigla della mitica sitcom per la quale è stata girata una reunion, recentemente.

Courteney Cox ha svelato i retroscena poco positivi delle riprese nella fontana per la sigla della mitica sitcom Friends. L'attrice ne ha parlato durante una chiacchierata con Ellen DeGeneres, in occasione dello speciale che riunirà tutto il cast della serie, prossimamente su HBO Max (inizialmente previsto per lo scorso anno, è stato girato adesso a causa dell'emergenza sanitaria).

Friends: una scena corale al Central Perk

A domanda diretta di Ellen DeGeneres su chi avesse avuto l'idea di ambientare gran parte della sigla nella fontana, Courteney Cox ha risposto: "Beh, di sicuro non ero io." Ha poi aggiunto che non era particolarmente divertente stare lì dentro per ore e far finta di divertirsi e ballare, soprattutto perché all'epoca i sei protagonisti non si conoscevano ancora benissimo. A un certo punto, ricorda l'attrice, Matthew Perry commentò: "Non riesco a ricordare un tempo in cui non ero in questa fontana." Potete vedere qui sotto il video integrale della conversazione tra Cox e DeGeneres:

Friends: Courteney Cox e Matthew Perry nell'episodio La festa di Halloween

Friends è andato in onda dal 1994 al 2004 su NBC, ed è ora disponibile in esclusiva streaming su HBO Max negli Stati Uniti (in Europa è invece parte del catalogo di Netflix). Lo speciale con tutto il cast riunito doveva far parte del lancio della piattaforma di WarnerMedia un anno fa, ma è stato rimandato a quest'anno e sarà disponibile prossimamente (presumibilmente entro la fine dell'estate, a seconda di quanto durerà la post-produzione).

Friends: i protagonisti ieri e oggi

Nella prima foto ufficiale di Scream 4 il killer minaccia Courteney Cox

Courteney Cox ha recentemente girato un altro grande ritorno, quello al franchise di Scream: il quinto capitolo, il primo senza la partecipazione del compianto Wes Craven (morto nel 2015), uscirà nelle sale americane il 14 gennaio 2022. Come per i sequel precedenti, sono state girate versioni multiple di diverse scene per evitare fughe di notizie, e gli attori avevano sceneggiature diverse a seconda di ciò che gli era dato sapere sulla trama del film.