Friends: una bizzarra teoria su Phoebe spiega il suo passato e la sua eccentricità

Un fan della celebre sitcom Friends ha postato una teoria molto fantasiosa per spiegare i comportamenti eccentrici di Phoebe Buffay, andando a creare un'intera backstory per il personaggio e il suo passato prima di incontrare gli altri cinque personaggi principali dello show, con cui passa gran parte delle sue giornate.

Friends: Giovanni Ribisi, Debra Jo Rupp e Lisa Kudrow nell'episodio La scommessa

Per l'esattezza, come riportato dal sito Comic Book Resources, la teoria pubblicata su Reddit sostiene che Phoebe fosse una spia, il che spiegherebbe la sua conoscenza di varie lingue europee - parla correntemente italiano e francese - e la sua affermazione che è attualmente bloccata dal viaggiare oltreoceano (anche se nella quarta stagione doveva andare a Londra per il matrimonio di Ross e non poté farlo perché incinta). Da lì deriverebbe anche il suo pseudonimo Regina Phalange, nonché il momento in cui lei, mentre sta uscendo con un poliziotto, lo esorta a non dire agli altri ciò che egli ha letto nel fascicolo di Phoebe.

Friends: i protagonisti ieri e oggi

Stando a questa teoria, il comportamento bizzarro di Phoebe sarebbe stato uno stratagemma per uscire dal mondo dello spionaggio quando lei abitava in Europa, e a questo lei si deve attenere per il resto della vita, insieme a parenti e amici. Uno scenario intrigante ma decisamente poco plausibile, non dissimile da altre teorie di fan che creano passati movimentati per determinati personaggi di serie comiche.

Andato in onda dal 1994 al 2004, Friends è stato uno dei programmi più visti della televisione americana, trasformando in star i suoi sei protagonisti, che si sono recentemente riuniti su HBO Max per uno speciale in cui parlano delle loro esperienze. Lisa Kudrow, interprete di Phoebe (ruolo che le è valso un Emmy come migliore attrice non protagonista), è recentemente apparsa nella docuserie di CNN History of the Sitcom, ed è anche nel cast vocale di Baby Boss 2 - Affari di famiglia, sequel targato DreamWorks Animation.