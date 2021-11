Frida Kahlo: il suo autoritratto con Diego Rivera venduto per 34,9 milioni di dollari

L'autoritratto di Frida Kahlo, in cui figura anche Diego Rivera, è stato venduto all'asta per 34,9 milioni di dollari battendo un importante record.

L'autoritratto del 1949 di Frida Kahlo, intitolato "Diego y yo", ha battuto un importante record martedì sera quando è stato venduto per 34,9 milioni di dollari alla Sotheby's Modern Evening Sale di New York: la cifra più alta mai pagata per un'opera d'arte latinoamericana.

Dipinto cinque anni prima della sua morte, "Diego y yo" è considerato l'ultimo autoritratto dell'amata pittrice messicana. Il dipinto ad olio di piccole dimensioni, 30 per 22,4 centimetri, mostra una Kahlo con gli occhi pieni di lacrime con un ritratto di suo marito, Diego Rivera, incastonato sopra la sua fronte.

"L'eccezionale risultato di stasera consolida la sua appartenenza al livello delle aste a cui appartiene: è indubbiamente un vero titano dell'arte del 20 ° secolo", ha dichiarato Julian Dawes, vicepresidente di Sotheby's e co-responsabile dell'arte impressionista e moderna.

In Messico, gran parte dell'arte di Frida Kahlo è riconosciuta come monumento artistico, uno status legale che impedisce la vendita di importanti opere d'arte del XIX e XX secolo. Natalia Zerbato, una storica dell'arte che studia la vita e il lavoro di Kahlo presso l'Università Nazionale Autonoma del Messico, ha dichiarato: "In Messico non si può dare un prezzo al significato di Frida. Dal mio punto di vista è proprio impossibile darle un prezzo. Credo che la ragione della popolarità di Frida sia che è multiculturale. Lei è multirazziale e incarna questo più di ogni altro artista."