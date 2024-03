Michelle Pfeiffer star della commedia nataliza Oh. What. Fun, diretta da Michael Showalter

Michael Showalter, dopo The Idea of You, ritornerà alla regia con la commedia natalizia Oh. What. Fun e la star del progetto sarà Michelle Pfeiffer.

Il filmmaker collaborerà nuovamente con Amazon MGM dopo aver realizzato The Idea of You, presentato al SXSW.

Il nuovo progetto

Nel film Oh. What. Fun l'attrice Michelle Pfeiffer avrà la parte di Claire Clauster, che organizza un viaggio speciale per Natale. La sua famiglia la perde però di vista durante gli spostamenti. Prima che si rendano conto del loro errore, la donna è scomparsa. Il loro Natale è a rischio, ma Claire ha altri progetti.

Michael Showalter ha scritto la sceneggiatura insieme a Chandler Baker, basandosi su un racconto breve pubblicato da Amazon Original Stories.

Il filmmaker ha da poco presentato The Idea of You, con star Anne Hathaway e Nicholas Galitzine, un adattamento dell'omonimo romanzo firmato da Robinne Lee in cui una madre quarantenne si innamora del cantante ventiquatreenne di una popolare boy band.

L'attrice ha recentemente interpretato Janet Van Dyne in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e ha avuto la parte di Betty Ford nella serie antologica The First Lady.