Freeman - L'agente di Harlem, Lee Daniels produttore del pilot tratto dal romanzo

Lee Daniels tornerà a lavorare per il piccolo schermo in occasione del pilot tratto dal romanzo Freeman - L'agente di Harlem vscritto da Sam Greenlee.

Il network FX ha ordinato la produzione del pilot del progetto che sarà prodotto da 20th Television e Leigh Dana Jackson.

Alla regia del pilot di Freeman - L'agente di Harlem (The Spook Who Sat By The Door) ci sarà Gerard McMurray (La prima notte del giudizio), mentre la sceneggiatura sarà firmata da Leigh Dana Jackson (Dion).

Lee Daniels sarà coinvolto come produttore dell'adattamento che porterà sul piccolo schermo il libro in cui si racconta la storia inventata di Dan Freeman, il primo agente della CIA afroamericano assunto dall'organizzazione alla fine degli anni '60. Il racconto segue il percorso compiuto dall'uomo che viene scelto per partecipare a un programma caratterizzato da una selezione molta dura che lo porta a diventare un esperto in spionaggio e combattimento. La recluta si ritrova però a fare fotocopie, ignorato dopo essere stato scelto sempicemente perché parte di un progetto che promuove l'uguaglianza dal punto di vista razziale.

Il romanzo è stato scritto nel 1969 ed è poi diventato un film nel 1973. Lee Daniels ha dichiarato: "Freeman - L'agente di Harlem era il libro preferito di mio padre. Sarebbe così orgoglioso che sto lavorando a questo progetto e ancora più orgoglioso dal fatto che lo sto realizzando con Gerard e Dana, due storyteller neri coraggiosi e brillanti".