Glenn Close e Octavia Spencer nell'horror demoniaco di Lee Daniels

Lee Daniels ha deciso di cimentarsi con l'horror con un film su un esorcismo che vedrà nel ricco cast le attrici Glenn Close e Octavia Spencer. Con loro, Andra Day, Rob Morgan, Caleb McLaughlin e Aunjanue Ellis.

Per il momento il film è indicato su IMDb come Demon House, ma il titolo sarebbe ancora provvisorio.

L'attrice e cantante Andra Day, già diretta da Lee Daniels in The United States Vs. Billie Holiday, interpreterà una madre di famiglia dell'Indiana i cui figli vengono posseduti da un'entità malefica nell'horror rispirato a una storia realmente accaduta.

Gli eventi riguardavano Latoya Ammons e i suoi tre figli, che hanno sperimentato strani incidenti nella loro casa di Gary, nell'Indiana. La situazione è peggiorata progressivamente con i bambini che levitavano, diventavano violenti l'uno con l'altro e parlavano con ringhi e voci profonde senza alcun ricordo in seguito. Nonostante lo scetticismo generale, il dipartimento di polizia di Gary, il dipartimento dei servizi per l'infanzia, la chiesa e l'ospedale locali sono stati tutti coinvolti, prendendo sul serio gli incidenti e aprendo indagini sugli eventi soprannaturali. Ufficiali, medici e assistenti sociali hanno affermato di aver assistito a molti degli incidenti, incluso uno in il bambino di 9 anni camminava all'indietro su un muro. L'Indianapolis Star ha seguito il caso mentre il Dipartimento dei servizi per l'infanzia ha indagato su di esso.

Il regista Lee Daniels ha acquisito i diritti della storia, scrivendo la sceneggiatura acquisita da Netflix che ha battuto all'asta rivali come MGM e Miramax. L'obiettivo del regista è girare il progetto entro l'estate.