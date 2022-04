Lee Daniels si scusa con Mo'Nique: "Mi spiace tantissimo averti ferito in qualsiasi modo lo abbia fatto!"

Nel corso di Mo'Nique's April Fools' Day Event, Lee Daniels ha chiesto scusa a Mo'Nique e si è detto dispiaciuto con la protagonista di Precious per averla ferita in passato.

A quanto pare, i cattivi rapporti tra Mo'Nique e Lee Daniels sembrerebbero acqua passata. Nel corso di Mo'Nique's April Fools' Day Event, infatti, il regista di Precious è intervenuto nello show e si è detto dispiaciuto con la protagonista del film per averla ferita in passato.

Lee Daniels ha dichiarato: "Sono così dispiaciuto di averti ferito in qualsiasi modo lo abbia fatto! Sì, mi rivolgo a tutti voi! Lei era la mia migliore amica! Precious era il modo attraverso cui Dio si serviva di noi per dare vita a un film! E lo rifaremo ancora". Poi il regista ha detto che adora Mo'Nique che, a sua volta, ha ricambiato questo sentimento.

Lee Daniels e Mo'Nique hanno collaborato in Precious, film che è valso un Premio Oscar all'attrice. Nei successivi 13 anni, però, i due non si sono parlati. Lo scontro tra i due è sorto in seguito all'accusa di Daniels, Oprah Winfrey e Tyler Perry nei confronti di Mo'Nique, rea di non aver voluto promuovere Precious durante la stagione dei premi. Lei sostiene che la promozione non fosse prevista dal suo contratto e, per questo motivo, la sua decisione è stata quella di non perdere tempo lontano dalla sua famiglia.

Prossimamente, Lee Daniels e Mo'Nique collaboreranno in Demon House, interpretato anche da Andra Day, Glenn Close, Rob Morgan, Caleb McLaughlin e Aunjanue Ellis. La produzione del film avrà inizio a giugno. Inizialmente, il ruolo della protagonista sarebbe dovuto andare a Octavia Spencer.