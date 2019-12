Free Guy: il trailer del film con Ryan Reynolds

Svelato il primo trailer di Free Guy, la nuova commedia con protagonista Ryan Reynolds nei panni di un personaggio di un videogioco. La 20th Century Fox entra così nell'era Disney con uno dei volti più conosciuti e amati dal suo pubblico, che spera ancora di rivederlo in un nuovo capitolo di Deadpool.

Diretto da Shawn Levy, e ideato da Matt Lieberman nel 2016, Free Guy è stato descritto come una versione più leggera di The Truman Show. Al centro della trama ci sarà il personaggio di Ryan Reynolds, un impiegato di banca bloccato nella propria routine quotidiana che scopre improvvisamente di essere un personaggio secondario in un videogioco. Il gioco è ambientato in un mondo piuttosto brutale e permette agli utenti di vivere incredibili avventure piene di azione. L'uomo si renderà conto di essere l'unico in grado di salvare il proprio mondo, dando così una svolta inaspettata alla propria vita.

Nel cast anche Taika Waititi, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e la star di Stranger Things Joe Keery. La sceneggiatura originale, firmata da Matt Lieberman, è stata riscritta da Ryan Reynolds e Zak Penn.