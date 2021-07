Free Guy: le prime reazioni dei critici sono piene di entusiasmo per il film di Ryan Reynolds

Le prime reazioni al film Free Guy - Eroe per gioco condivise dai critici americani sono piene di entusiasmo e lodi per il cast.

Free Guy arriverà nei cinema italiani l'11 agosto e online sono state condivise le prime reazioni all'atteso film con star Ryan Reynolds, apparentemente molto positive.

I giornalisti americani, anche quelli che erano entrati in sala con un po' di scetticismo nei confronti del progetto, sembra infatti siano stati conquistati dall'avventura legata al mondo dei videogiochi.

Tra i critici statunitensi più entusiasti dopo la visione di Free Guy - Eroe per gioco c'è Steve Weintraub di Collider che ha scritto online: "Si tratta di un film divertente e brillante che mi ha fatto sorridere dall'inizio alla fine. Inoltre il film ha un paio di sorprese che mi hanno realmente stupito. Andate a vederlo il prima possibile in modo da evitare spoiler".

Chris E. Hayner di Gamepost ha aggiunto: "Ho riso durante la visione, le scene di azione sono così esagerate, ci sono così tanti piccoli easter egg che fanno riferimento ai comportamenti dei giocatori e il cast è incredibile. Non vedo l'ora di rivederlo con una sala piena".

Joel Meares di Rotten Tomatoes ha ammesso: "Ero estremamente scettico prima dell'inizio della proiezione, uscendo ero un grandissimo fan. Uno dei film di avventura dal grande budget più fresco, realmente divertente e sorprendentemente emozionante degli ultimi anni. Ryan Reynolds è grandioso, ovviamente, ma tenete d'occhio Joe Keery e Jodie Comer. Sono delle star".

La stessa impressione l'ha avuta Scott Menzel che ha scritto online: "Free Guy è il film più divertente che io abbia visto nell'ultimo anno. Incredibilmente in grado di intrattenere ed esilarante dall'inizio alla fine. Merita di essere visto sul grande schermo, non solo per gli aspetti visivi spettacolari, ma anche per la moltitudine di sorprese. Il film è come Truman Show unito a Ready Player One".

La giornalista Jazz Tangcay ha inoltre lodato il villain: "Taika Waititi è il miglior cattivo di sempre! Prendete appunti Hollywood! Preparatevi a shippare Jodie Comer e Ryan Reynolds. Congratulazioni a Shawn Levy per il miglior uso di sempre della canzone Fantasy di Mariah Carey".

Diretto da Shawn Levy, il film Free Guy racconta la storia del personaggio di Ryan Reynolds, un impiegato di banca bloccato nella propria routine quotidiana che scopre improvvisamente di essere una presenza secondaria in un videogioco piuttosto brutale che permette agli utenti di vivere incredibili avventure piene di azione. L'uomo si renderà conto di essere l'unico in grado di salvare il proprio mondo, dando così una svolta inaspettata alla propria vita.

Nel cast anche Taika Waititi, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e la star di Stranger Things Joe Keery. La sceneggiatura originale, firmata da Matt Lieberman, è stata riscritta da Ryan Reynolds e Zak Penn.