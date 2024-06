The Girl in the Pool: Freddie Prinze Jr. e Monica Potter riuniti nel trailer del thriller

È stato diffuso il trailer di The Girl in the Pool, il prossimo thriller drammatico interpretato da Freddie Prinze Jr. e Monica Potter.

Quiver Distribution ha diffuso il trailer di The Girl in the Pool, il prossimo thriller drammatico interpretato da Freddie Prinze Jr. e Monica Potter. Il film segna la reunion della coppia dopo oltre due decenni dalla partecipazione alla commedia romantica Top model per caso.

"Il giorno del suo compleanno, la vita di Tom crolla quando la sua amante viene trovata morta nella sua piscina. Terrorizzato dalle conseguenze e desideroso di proteggere la sua famiglia, nasconde la verità, scatenando una notte caotica che minaccia di distruggere la sua vita perfetta", si legge nella sinossi.

Recentemente Prinze Jr. è diventato il co-proprietario della piattaforma di streaming PSN. L'ultima volta che invece abbiamo visto l'attore sul grande schermo è stato in Natale con te, mentre da un po' di tempo si vocifera che Prinze Jr. tornerà insieme a Jennifer Love Hewitt nel sequel del celebre film horror degli anni '90 So cosa hai fatto.

Tra i crediti di Monica Potter invece troviamo Patch Adams, in cui ha recitato al fianco di Robin Williams e Saw - L'enigmista. I due attori avevano interpretato i protagonisti della commedia romantica del 2001, Top model per caso.

Cosa succede nel trailer di The Girl in the Pool?

Il trailer di The Girl in the Pool mostra un uomo la cui amante muore improvvisamente nella piscina della sua casa di famiglia. In preda al panico, nasconde immediatamente il corpo nella sua proprietà. Tuttavia, le cose si complicano quando la moglie lo sorprende con una festa di compleanno, che mette a rischio il suo oscuro segreto. Il film è attualmente in programmazione nelle sale e in digitale da mercoledì 26 luglio.

The Girl in the Pool è diretto da Dakota Gorman da una sceneggiatura scritta da Jackson Reid Williams. Il film è interpretato da Tyler Lawrence Grey, Gabrielle Haugh e Kevin Pollak. Eric Brenner, German Michael Torres, RJ Collins e Larry Greenberg producono il progetto.