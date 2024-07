So cosa hai fatto: Freddie Prinze Jr. è pronto a tornare sul set del sequel

La star di Scooby-Doo non vede l'ora di tornare per il seguito del cult horror del 1997.

Freddie Prinze Jr. è uno dei volti più rappresentativi del cinema anni '90 e tra i progetti per il grande schermo più famosi nei quali ha recitato spicca So cosa hai fatto, il thriller a tinte horror di Jim Gillespie uscito nelle sale nel 1997.

Nel 2025 è previsto un sequel reboot e Prinze Jr. tornerebbe molto volentieri ad interpretare Ray Bronson, uno dei protagonisti del film originale, tratto dall'omonimo romanzo per ragazzi della scrittrice Lois Duncan.

Ritorno dal passato

Intervistato da US Weekly, Freddie Prinze Jr. ha dichiarato:"Niente è certo finché non c'è inchiostro sulla carta, finché il contratto non è firmato, ma sto sicuramente parlando con la produzione. E se riusciremo a far funzionare tutto, e so che lo vogliono, allora ci proveremo. Ma dobbiamo assicurarci che le tempistiche di tutti quanti siano compatibili".

Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar e Ryan Phillippe in una scena di So cosa hai fatto

L'attore sottolinea come sia fondamentale che tutti gli elementi si incastrino alla perfezione per concretizzare il ritorno nel reboot:"Tutti devono essere contenti della sceneggiatura. Conosco Jen Robinson, la regista del reboot, sia come cineasta che come persona e mi piace molto. Penso che persone come lei siano il futuro di questo settore. Quindi, ci sono molte cose positive che mi fanno desiderare di fare il film".

"Sono motivato, so che loro sono motivati" prosegue Prinze Jr. "So che entrambe le parti stanno cercando di farlo funzionare e speriamo che riescano". L'anno scorso era stato anticipato che Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt erano stati ricontattati per tornare a recitare nel film al fianco del nuovo cast composto da Camila Mendes, Madelyne Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers e Jonah Hauer-King.

Il film originale includeva Prinze Jr. e Love Hewitt al fianco di Sarah Michelle Gellar, Johnny Galecki, Ryan Phillippe e Bridget Wilson Sampras nel cast. La trama di So cosa hai fatto seguiva le vicende di un gruppo di amici adolescenti che uccide accidentalmente un uomo la notte della festa per il diploma e in seguito cerca di coprire quanto accaduto. Un anno dopo, i giovani iniziano ad essere perseguitati da un maniaco armato di uncino.