Sarah Michelle Gellar: Il Sesto Senso ha quasi messo a rischio il suo matrimonio con Freddie Prinze Jr

Sarah Michelle Gellar ha svelato che il suo rapporto con il marito Freddie Prinze Jr è stato messo alla prova a causa della rivelazione involontaria di uno spoiler durante la visione del film Il Sesto Senso.

L'attrice era ospite del talk show condotto da Graham Norton insieme al regista M. Night Shyamalan quando il filmmaker ha parlato di quanto sia importante mantenere il segreto sulla trama delle sue opere.

Il regista ha raccontato che è convinto non si debbano mai rivelare spoiler, nemmeno anni dopo l'uscita nelle sale originale di un film. M. Night Shyamalan ha infatti sottolineato che le nuove generazioni si avvicinano per la prima volta alla visione delle sue opere, come Signs, e ha invitato i genitori a non lasciarsi sfuggire nessuna anticipazione con i propri figli.

Sarah Michelle Gellar è quindi intervenuta dicendo: "Posso dire la cosa più imbarazzante di sempre? Ha quasi rovinato la mia relazione. Si tratta del film Il sesto senso".

La star di Buffy ha infatti raccontato che stava vedendolo insieme a Freddie Prinze Jr.: "E dopo 20 minuti ho detto una cosa, mi è sfuggita senza pensarci...".

Sarah ha quindi aggiunto che non si era resa conto che Freddie non aveva mai visto il film di Shyamalan, pagandone le conseguenze: "E non ha più voluto vedere film insieme a me per 15 anni".

Il filmmaker ha dato ragione al marito dell'attrice, sostenendo che capisce il motivo della sua reazione.

La protagonista della nuova serie Wolf Pack ha però replicato: "Ma per 15 anni? Me ne ero totalmente dimenticata fino a quando ti ho visto qui. Sto avendo una crisi di stress post traumatico".