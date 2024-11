Freddie Prinze Jr. e Sarah Michelle Gellar coppia lontana dai riflettori: "Per noi è stato facile"

La star di So cosa hai fatto ha spiegato in che modo la sua famiglia ha evitato l'attenzione dei paparazzi.

Sposati dal 2002, Freddie Prinze Jr. e Sarah Michelle Gellar non sono mai stati una coppia al centro dell'attenzione mediatica. Raramente i due vengono avvistati in pubblico e l'attore ha spiegato il motivo partecipando al podcast Oldish.

Non si tratta affatto di un caso ma di una scelta, come ha specificato il protagonista di Scooby-Doo, che ha dichiarato di aver sempre deciso con la moglie di non andare alla ricerca dello scatto dei fotografi durante le loro uscite pubbliche.

Alla lontana

"È una scelta, la puoi controllare fino ad un certo punto" ha spiegato Prinze Jr. "Non so quanto le altre celebrità siano intenzionate a evitare quella roba. So quanto sia stato facile per noi perché non vado da nessuna parte. Non vado ai party. La gente non vede me e Sarah in giro nei posti popolari".

Freddie Prinze Jr. e Sarah Michelle Gellar in una scena di Scooby-Doo

Per le uscite in coppia prediligono i luoghi ai quali sono affezionati:"Abbiamo i nostri ristoranti che ci piacciono e non sono super trendy in luoghi dove non ci sono paparazzi. Quindi siamo bravi ad evitarli. Non voglio criticare nessuno ma non è così difficile evitare l'attenzione, se davvero lo vuoi".

Vite diverse

Freddie Prinze Jr. ribadisce che non esiste alcun segreto:"Semplicemente, non ci piace quella vita. Lei è cresciuta a New York. Ha vissuto tutto prima dei 21 anni, tipo locali notturni e tutto il resto. E io posso contare sulle dita di una mano quante volte sono stato in un club in tutta la mia vita".

La star di Buffy, l'ammazzavampiri è sposata con il protagonista di Scooby-Doo dal 1° settembre 2002. La coppia ha due figli. Di recente, si è tornato a parlare del possibile nuovo capitolo del cult horror So cosa hai fatto, nel quale recitarono entrambi e che dovrebbe includere nel cast anche Freddie Prinze Jr. nel ruolo di Ray Bronson.