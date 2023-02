Fred Astaire: il biopic con Tom Holland sarà diretto da Paul King

Come confermato da The Wrap, Paul King si occuperà della regia del biopic attualmente senza titolo su Fred Astaire con Tom Holland protagonista.

Il film, annunciato nell'inverno del 2021, racconterà la vita e la carriera di Astaire e di sua sorella, Adele Astaire.

Il biopic, distribuito da Sony Pictures, vedrà il candidato all'Oscar Lee Hall (War Horse) riscrivere la sceneggiatura di Noah Pink (National Geographic's Genius). La produzione è affidata a Amy Pascal, Rachael O'Conner, Ben Holden e Josh Hyams.

Il progetto su Fred Astaire vedrà Holland entrare per la prima volta nella sfera di un cinema più impegnato, poiché interpreterebbe il più famoso ballerino che abbia mai calcato il grande schermo.

Tom Holland conferma: sarà Fred Astaire in un biopic

Dal 1932 al 1957, Astaire ha recitato in 30 musical, 10 dei quali con la sua altrettanto iconica partner di ballo Ginger Rogers: ricordiamo classici intramontabili come Cappello a cilindro e Voglio danzare con te. Le sue coreografie e la sua presenza scenica avrebbero ispirato Michael Jackson durante la sua carriera, in particolare per il famoso completo bianco che la popstar indossò per il video musicale di Smooth Criminal.