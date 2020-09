Freaky: Vince Vaughn è un folle killer nel corpo di una ragazzina nel trailer

In rete il trailer di Freaky, scatenata horror comedy targata Blumhouse che vede Vince Vaughn nei panni di un folle killer costretto a scambiare il corpo con una ragazzina della scuola superiore.

Diretto da Christopher Landon, Freaky mette in scena l'omicidio della studentessa Millie (Kathryn Newton), uccisa con un antico coltello dal serial killer Blissfield Butcher (Vince Vaughn. il coltello usato, però permette a entrambi di sopravvivere, ma ognuno nel corpo dell'altra, così Millie tenta di fermare le gesta del folle Butcher prima che lui usi il suo corpo per commettere altri crimini. C'è solo un piccolo problema, Millie ha solo 24 ore di tempo per recuperare il proprio corpo prima che lo scambio diventi permanente.

Christopher Landon ha all'attivo il fortunato Auguri per la tua morte e il sequel Ancora auguri per la tua morte.

Nonostante le difficoltà causate dall'emergenza sanitaria, come indica Yahoo! Entertainment Blumhouse si è posta l'obiettivo di distribuire cinque film entro il 2020. tra i più fortunati L'uomo invisibile, di Leigh Whannell, che ha rilanciato il mito dei mostri Universal. Sono in preparazione anche nuove versioni di Dracula e L'uomo lupo diretti, rispettivamente, da Karyn Kusama e Leigh Whannell.