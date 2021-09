Freaky in blu-ray, la recensione: ecco il modo migliore per recuperare un body-swap tutto humour e sangue

Freaky: Vince Vaughn in un momento del film

Era approdato nelle sale in un periodo ancora infelice con conseguente poco seguito di pubblico, per cui l'uscita homevideo è la benvenuta per recuperare una comedy horror scatenata, divertente e ovviamente piena di sangue. Come vedremo nella recensione di Freaky in blu-ray, il dischetto consente di recuperare il film di Christopher Landon nella sua forma migliore, ma soprattutto di farlo apprezzare ai tanti che non hanno potuto farlo o a cui sarà sfuggito. Una giusta miscela di sangue e humour attorno al tema del body swap.

Perchè il blu-ray è il modo migliore per apprezzare il film

Perché il blu-ray è il modo migliore per apprezzare Freaky? Perché la scatenata comedy con Vince Vaughn e Kathryn Newton che si scambiano i corpi (il primo è un folle serial killer, la seconda un'adolescente timida e vessata dai bulli), presenta tante scene efferate che necessitano di un video adeguato e con la grinta giusta, nonché di un croma forte e brillante, capace di esaltare i momenti di sangue. Ma c'è anche bisogno di un audio performante che faccia apprezzare tutti gli effetti sonori delle predette sequenze, nonché di almeno una manciata di extra che approfondiscano alcuni temi del film, soprattutto il modo di girare alcune scene. Tutto questo viene puntualmente trovato nel blu-ray Universal che andiamo a raccontare nei dettagli.

Freaky: Misha Osherovich, Melissa Collazo, Kathryn Newton, Celeste O'Connor in una scena

Un video grintoso e un croma che esalta le scene efferate

Freaky: Vince Vaughn in una sequenza

L'aggettivo che viene in mente osservando il video di Freaky è grintoso. Qui non siamo infatti dalle parti dei quadri nitidi, incisivi, quasi anestetizzati che vanno per la maggiore, bensì troviamo immagini sempre un po' rumorose, soprattutto nelle tante scene scure. Ma sembra una piacevole grana naturale che appunto accentua la grinta viste le tematiche del film. Per il resto il dettaglio è generalmente buono ma diventa eccellente sui primi piani dei protagonisti nonché su tutti i trucchi utilizzati nelle scene horror.

Freaky: Kathryn Newton in una sequenza

Anche le ambientazioni sono ricche di particolari, dagli interni della scuola alla colorata camera di Millie. E poi ovviamente c'è un croma esuberante, con colori brillanti e molto saturi che esaltano soprattutto il rosso sangue, anche un attimo esagerati perché è giusto così in un film di questo tipo. Un croma che fa avvertire la sua vivacità anche nelle scene più scure, nelle quali il nero rivela una buona profondità.

Audio super tra effetti sonori horror e tanta musica

Freaky: Melissa Collazo in una scena

Non è da meno l'audio, presentato con le tracce DTS HD Master Audio 5.1 sia in italiano che in originale. C'è fin dall'inizio una sensazione di spazialità molto ampia con una profondità che mette lo spettatore al centro di un'intensa attività sonora. A picchiare con decisione non sono solo gli effetti delle scene più movimentate (e parliamo di armi affilate che entrano nei corpi, schizzi di sangue, tonfi, rimbombi oppure oggetti come una sega da tavolo), ma anche la colonna sonora che accompagna l'incedere della vicenda, che è sempre presente con un certo impatto.

Freaky: Vince Vaughn in una scena

In molte occasioni ai diffusori si abbina un'effervescente attività del sub con bassi decisi e intensi. La separazione dei canali è sempre chiaramente avvertibile, anche nelle scene di ambienza più tranquille come nei corridoi scolastici. In tutto questo i dialoghi restano sempre puliti e perfettamente comprensibili sopra agli effetti.

Gli extra: commento audio, scene eliminate e featurette

Freaky: Vince Vaughn in una foto del film

Gli extra non sono moltissimi, appena 20 minuti di contributi oltre al commento audio del regista Christopher Landon, ma comunque si tratta di featurette interessanti. Innanzitutto troviamo tre scene eliminate (totale di 5' e mezzo), poi si prosegue con Sdoppiamento di personalità: Millie vs. Il macellaio (2' e mezzo) sul ruolo dei due attori principali e come si sono calati nei personaggi incrociati, con tutte le difficoltà del caso. A seguire La realizzazione delle scene di sangue (3' e mezzo), featurette tutta da gustare per gli appassionati per esplorare la costruzione delle scene più efferate. Troviamo poi Christopher Landon e il suo marchio di fabbrica nel cinema horror (2' e mezzo), ovviamente tutta dedicata al regista, e per finire L'ultima sopravvissuta: una reinterpretazione (3') sul concetto di "final girl".