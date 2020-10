Freaks Out: il teaser trailer del nuovo film di Gabriele Mainetti

01 Distribution ha appena svelato il primo teaser trailer di Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti, in arrivo nei cinema a dicembre.

È arrivato il primo teaser trailer di Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti (opera seconda del regista dopo l'osannato Lo chiamavano Jeeg Robot), programmato per l'uscita in sala il prossimo 16 dicembre 2020, salvo chiusure straordinarie.

Freaks Out, una produzione Goon Films, Lucky Red con Rai Cinema, in coproduzione con Gapbusters, in associazione con Voo e Be Tv, sarà distribuito da 01 Distribution. Da un soggetto di Nicola Guaglianone, la sceneggiatura è firmata da Nicola Guaglianone e dallo stesso Gabriele Mainetti.

Freaks Out: una foto del film

Il film è ambientato a Roma nel 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario sono come fratelli quando il dramma della seconda guerra mondiale travolge Roma. Siamo nel '43, nel pieno del conflitto, e la città eterna ospita il circo in cui lavorano. Israel, il proprietario e loro padre putativo, scompare nel tentativo di aprire una via di fuga per tutti loro oltre oceano. I nostri quattro protagonisti sono allo sbando. Senza qualcuno che li assista ma, soprattutto, senza il circo, hanno smarrito la loro collocazione sociale e si sentono solo dei fenomeni da baraccone, "a piede libero" in una città in guerra.

Il cast è composto da Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini e Aurora Giovinazzo nel ruolo di Matilde, con la partecipazione di Giorgio Tirabassi, con Max Mazzotta e Franz Rogowski.