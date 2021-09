Freaks Out: la nuova locandina del film di Gabriele Mainetti nel giorno dell'anteprima a Venezia 2021

La locandina definitiva di Freaks Out celebra l'anteprima mondiale del secondo film di Gabriele Mainetti a Venezia 2021, dove concorre al Leone d'Oro.

Freaks Out: la locandina definitiva

Oggi è il giorno del passaggio di Freaks Out in concorso a Venezia 2021 e 01 festeggia diffondendo la locandina definitiva dell'opera seconda di Gabriele Mainetti.

Freaks Out nasce da "una sfida: ambientare sullo sfondo della pagina più cupa del Novecento un film che fosse insieme un racconto d'avventura, un romanzo di formazione e - non ultima - una riflessione sulla diversità. Per farlo ci siamo avvicinati alla Roma occupata del 1943 con emozione e rispetto, ma allo stesso tempo abbiamo dato libero sfogo alla fantasia: sono nati così i nostri quattro freak, individui unici e irripetibili, protagonisti di una Storia più grande di loro" spiega il regista Gabriele Mainetti.

Freaks Out: Gabriele Mainetti già pensa a una versione estesa di 3 ore

Questa la sinossi di Freaks Out: Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, i quattro "fenomeni da baraccone" restano soli nella città occupata dai nazisti. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini... e il corso della Storia.

Il cast è composto da Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini e Aurora Giovinazzo nel ruolo di Matilde, con la partecipazione di Giorgio Tirabassi, con Max Mazzotta e Franz Rogowski.