Freaks Out: Nicola Guaglianone in live oggi su Twitch nel Salotto Cinefilo di Movieplayer

Lo sceneggiatore italiano Nicola Guaglianone, al cinema con Freaks Out, sarà ospite del Salotto Cinefilo di Movieplayer, oggi alle 19:00 in live su Twitch.

Sarà Nicola Guaglianone l'ospite del Salotto Cinefilo di Movieplayer oggi in live su Twitch alle 19:00 in punto. Insieme a Valentina Ariete, lo sceneggiatore ci parlerà di Freaks Out, l'emozionante e coinvolgente film di Gabriele Mainetti.

Freaks Out: una foto dei protagonisti del film

Uscito al cinema il 28 ottobre 2021, Freaks Out, secondo molti, è un film che è riuscito a rinnovare il cinema italiano senza tradire la sua storica vocazione autoriale. Il film è stato presentato in concorso alla 78° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e ha vinto il Leoncino d'Oro, uno dei premi collaterali più importanti, con la seguente motivazione: "Un'imprevedibile atmosfera conquista lo spettatore proiettandolo in un mondo tanto spettacolare quanto catastrofico. Tra tendoni da circo e campi da guerra, quattro protagonisti, nella loro diversità, esprimono la necessità di essere umani. Un'opera innovativa e coraggiosa, che racchiude in una grande avventura fra sogno e realtà, tutto l'amore per il cinema."

Freaks Out: un momento del film

Il lungometraggio è stato scritto da Mainetti con l'aiuto del già citato Nicola Guaglianone, che ne svelerà segreti e curiosità nella live di Movieplayer (qui il link del nostro canale Twitch ufficiale per partecipare alla diretta con domande e curiosità) dalle 19:00, in compagnia di Valentina.

Freaks Out racconta la storia di quattro amici che lavorano in un circo, gestito da Israel (Giorgio Tirabassi), che per loro è una sorta di figura paterna. Siamo nel bel mezzo della Seconda guerra mondiale e Israel scompare misteriosamente, lasciando i quattro soli e senza alcuna prospettiva. Matilde, Cencio, Fulvio e Mario si ritrovano improvvisamente senza quello che avevano prima, un circo che era sinonimo di famiglia e sicurezza. La pellicola è colma di citazioni, più o meno esplicite, che vanno da George Méliès a Charlie Chaplin, da Federico Fellini a Sergio Leone, da Mario Monicelli a Tim Burton, da Steven Spielberg a Quentin Tarantino.